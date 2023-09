Smučišča v zimsko sezono z novimi žičnicami

V nadaljevanju preberite:

Letošnjo zimo je na slovenskih smučiščih pričakovati kar nekaj novosti. Lastniki devetih gorskih centrov namreč hitijo s prenovo žičnic in izvedbo drugih naložb, ki jih morajo zaradi sofinanciranja iz evropskih sredstev končati do sredine novembra letos. Večini naj bi to uspelo, nekaterim pa so posledice poplav povzročile zamudo pri izvedbi del. Kranjska Gora je brez tega denarja ostala že spomladi, ker ji ni uspelo pravočasno pridobiti gradbenega dovoljenja.