So delnice v ZDA predrage?

Običajno so lahko povišani kazalniki vrednotenja upravičeni, če so bili dobički podjetij zgolj začasno pod trendom in/ali so bile obrestne mere na najnižji ravni. Vendar danes nobeden od teh pogojev za ameriški trg ni izpolnjen.

Globalni delniški trgi so to leto začeli dobro, pri tem pa tudi ameriški delniški trgi niso bili izjema. Toda če pogledamo naprej, lahko ugotovimo, da so nekateri sektorji na ameriškem trgu pri visokih kazalnikih vrednotenja precej tvegani.

Za zdaj je morda še vedno bolje, da se povprečni vlagatelj usmeri na manj tvegane naložbene razrede in na delniške trge, ki niso predragi in jih tudi bolje pozna. Tukaj sta v zadnjem času nekoliko bolj v ospredju domači slovenski trg in donosi na kratkoročne državne obveznice oziroma na državne menice različnih držav, ki jih v portfelju rotiramo, tako da jih kupimo za začetku obstoja in držimo do zapadlosti, in nato »ponovimo vajo«.

Privlačne kratkoročne menice

Lep prikaz donosnosti navedenega pristopa je rezultat avkcije nemških menic, ki so jo izpeljali prejšnji ponedeljek. Nemčija je namreč v začetku prejšnjega tedna prodala 1,705 milijarde evrov 140-dnevnih državnih menic z zapadlostjo 19. julija. Vlagatelji so ponudili nakup v višini 1,22-kratnika količine prodanih menic. Menice so bile prodane po ceni 98,9074 oziroma imajo letni donos 2,841 odstotka. Depozitov s tako visokimi donosi pri bankah ni.

Kar se tiče domačega trga, je ta s 14-odstotnim donosom v letošnjem letu eden najdonosnejših v regiji in svetu. S skoraj 21-odstotnim letošnjim donosom je prva Cinkarna Celje, z 18,6-odstotnim pa za njo NLB, ki je pred kratkim objavila rekorden poslovni izid za lansko leto in dobre obete za naprej. Prav tako je rekorden lanskoletni poslovi izid pred kratkim objavila Luka Koper. Ta je letos pridobila štiri odstotke.

Vsa tri omenjena podjetja imajo dovolj močno bilanco za izplačevanje dobrega nivoja dividend ni nobena od omenjenih delnic ni precenjena glede na lastno dobičkonosnost poslovanja. Za banke so sicer zdaj dobri časi, saj jim povišanje obrestnih mer krepko povišuje dobičkonosnost. Seveda, dokler smo priča solidnemu trgu dela.

Mesto ima tudi nabor domačih naložb

Torej venček domačih naložb, kamor spadajo Krka, Luka Koper, Petrol, obe zavarovalnici, Cinkarna Celje in NLB, ima vsekakor svoje mesto v širšem naložbenem portfelju vlagatelja z normalno preferenco po prevzemanju tveganj. Domači trg sicer še naprej velja za enega najmanj zadolženih trgov v regiji in drugod ter glede na poslovne obete in glede na primerljiva podjetja po sektorjih v tujini tudi za enega najcenejših delniških trgov, ki izplačuje domala najvišje dividende.

Seveda se zdaj tudi na ameriškem borznem trgu najdejo primerni gospodarski sektorji, katerih delnice se na daljši rok izplača kupiti. Vendar morajo zdaj povprečni vlagatelji biti še toliko bolj pazljivi, saj bo ameriška centralna banka Federal Reserve še v tem mesecu ponovno povišala temeljne obrestne mere, prav tako bo to storila evropska ECB.

Ob tem so podjetja ameriškega indeksa v lanskem zadnjem kvartalu v agregatu imela nižji dobiček kot v istem obdobju leto pred tem. Nižanje dobičkov podjetij iz indeksa S&P500 se pričakuje tudi za aktualni kvartal in za vsaj še prihodnja dva.