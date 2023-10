Sodelovanje Renaulta in Volvo Trucks

V prispevku preberite:

Francoski Renault ter proizvajalec tovornjakov Volvo Trucks bosta sodelovala pri pripravi manjših električnih dostavnikov za dostavne službe, podjetja za izposojo vozil in majhna podjetja. Po nekaterih ocenah se bo trg elektrificiranih kombijev v Evropi do leta 2030 potrojil, kar zanje predstavlja veliko priložnost. Gre za bodočo mešano družbo, v katero bosta Renault in Volvo Trucks vložila vsak 300 milijonov evrov, pridružilo pa se jim bo predvidoma tudi francosko logistično podjetje CMA CGM, ki naj bi dodalo 120 milijonov.