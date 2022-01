Evropska sredstva za zaščito intelektualne lastnine

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) je ob podpori Evropske komisije objavil razpis za mala in srednje velika podjetja (MSP) za sofinanciranje storitev v zvezi z zaščito intelektualne lastnine. Sredstva bo zagotavljal Sklad za MSP, ki je na pobudo Komisije začel delovati danes pod okriljem EUIPO.

Na podlagi pridobljenih kuponov iz sklada bodo podjetja lahko zaprosila za povračilo stroškov v zvezi s storitvami, kot so storitve predhodnega pregleda pravic intelektualne lastnine, zaščita blagovnih znamk in modelov v EU in po svetu ter zaščita patentov. Kot so sporočili iz predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, bo sklad razpolagal s proračunom v višini 47 milijonov evrov. Prispevek Evropske komisije v višini dveh milijonov evrov bo v celoti namenjen storitvam v zvezi s patenti.

Kot še navajajo, gre za drugi sklad EU, ki bo mala in srednje velika podjetja podpiral pri okrevanju po pandemiji covid-19 ter zelenem in digitalnem prehodu v naslednjih treh letih (2022–2024). Tudi v prihodnje bodo sredstva razdeljena na podlagi razpisov.