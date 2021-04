Število brezposelnih upadlo za dobrih pet tisoč na 82.638

Marca se je nadaljevalo povečano zaposlovanje, zato se je brezposelnost še naprej zmanjševala, ugotavljajo na državnem zavodu za zaposlovanje. Konec prejšnjega meseca je bilo registriranih brezposelnih oseb 82.638, kar je 5413 oziroma 6,1 odstotka manj kot februarja letos in za dobrih šest odstotkov več kot marca lani.Na novo se je prejšnji mesec na zavodu prijavilo 4569 brezposelnih oseb, kar je 4,1 odstotka manj kot februarja in kar 41,8 odstotka manj kot ob začetku epidemije marca 2020. Na drugi strani pa se je marca zaposlilo 7971 brezposelnih, petina več kot februarja in skoraj tretjina več kot pred letom dni. V povprečju je bilo v prvem trimesečju na Zavodu prijavljenih 87.396 brezposelnih oseb, 11,5 odstotka več kot v istem obdobju lani.Sicer pa so delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, marca zavodu sporočili kar 11.762 prostih delovnih mest, kar je 11,2 odstotka več kot februarja in 59,1 odstotka več kot marca lani.O razmerah na trgu dela smo sicer danes objavili obsežen intervju z generalnim direktorjem Zavoda RS za zaposlovanje