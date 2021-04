Z ukrepi smo ohranili več kot 200.000 delovnih mest

V intervjuju preberite:



»Brez učinkovitih in pravočasnih ukrepov države za ohranitev delovnih mest, bi bila brezposelnost gotovo precej večja. Po naši oceni se je na račun izvajanja interventne zakonodaje ohranilo več kot 200.000 delovnih mest, zaradi tega je tudi manj brezposelnih. Treba je poudariti, da to ne pomeni, da bi se za toliko povečala brezposelnost, saj se vsi, ki izgubijo zaposlitev, ne prijavijo pri zavodu, nekateri od njih se zaposlijo na drugih delovnih mestih oziroma področjih, nekateri postanejo neaktivni in podobno. Po zadnjih uradnih podatkih je bilo februarja 2021 registriranih 88.051 brezposelnih, 30. 3. 2021 pa je bilo po naših začasnih podatkih 82.660 brezposelnih,« izpostavlja generalni direktor Zavoda RS za zaposlovanje Mitja Bobnar.



Z njim smo se pogovarjali o zadnjih odmevnih napovedih odpuščanj delavcev, napovedih delodajalcev in povpraševanju po poklicih, epidemiji in zaposlitvenih možnostih mladih in aktualnih trendih na trgu dela.