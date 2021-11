Summit Leasing Slovenija prevzel Mercedes-Benz Leasing Hrvatska

Zagrebški Mercedes-Benz Leasing Hrvatska bo dobil novega lastnika. Trenutni lastnik Daimler Mobility iz Stuttgarta – sicer hčerinska družba nemškega proizvajalca avtomobilov Daimler – je namreč s Summer Leasing Slovenija podpisal pogodbo o prodaji omenjene zagrebške družbe.

Mercedes-Benz Leasing Hrvatska so ustanovili leta 2000, v osnovi pa se ukvarja s financiranjem nakupa osebnih avtomobilov, dostavnih vozil, tovornjakov in avtobusov znamk skupine Daimler na hrvaškem trgu. V Sloveniji je s švicarsko skupino Emil Frey, ki je obenem generalni uvoznik vozil Mercedes-Benz ter vozil drugih znamk skupine Daimler, dolgoročno povezana družba Summit Leasing Slovenija. Slednja s prevzemom družbe Mercedes-Benz Leasing Hrvatska vstopa na hrvaški trg z uveljavljenim poslovanjem.

»Stranke družbe Mercedes-Benz Leasing Hrvatska so lahko prepričane, da se bo ohranila visoka raven storitev in podpore, ki so je vajene. Summit Leasing Slovenija je namreč vodilna in specializirana družba za financiranje avtomobilske industrije in potrošniško kreditiranje v Sloveniji,« pojasnjujejo pri Summit Leasing Slovenija. Ta je hčerinska družba Nove KBM, tako kot Zagrebčani pa se tudi oni ukvarjajo s finančnimi rešitvami na področju financiranja prodaje avtomobilov.

Summit Leasing Slovenija, sicer hčerinska družba Nove KBM, se ukvarja s finančnimi rešitvami na področju financiranja prodaje avtomobilov. FOTO: Blaž Samec/Delo

V podjetju s sedežem v Ljubljani pravijo, da morata prodajo odobriti še Hrvaška agencija za nadzor finančnih storitev (HANFA) in Hrvaška agencija za varstvo konkurence (AZTN). Preostalih podrobnosti transakcije niso razkrili.

Zadovoljstvo s prevzemom izrazili obe strani

Izvršni direktor družbe Mercedes-Benz Leasing Hrvatska Uroš Biber je s prodajo zadovoljen. Kot pravi, so v družbi Summit Leasing Slovenija našli zaupanja vrednega in močnega kupca, ki bo družbi Mercedes-Benz Leasing Hrvatska zagotovil nadaljnji razvoj. Biber zagotavlja, da je po njihovem mnenju Summit Leasing Slovenija najboljši strateški partner za kontinuiteto in še višjo raven finančnih storitev za Daimlerjeve znamke vozil na Hrvaškem.

Mitja Otorepec napoveduje digitalizacijo, integracijo finančnih storitev v prodajni proces in nadaljnje vlaganje v razvoj kompetenc zaposlenih. FOTO: Blaž Samec/Delo

Ob podpisu pogodbe se je oglasil tudi direktor družbe Summit Leasing Slovenija Mitja Otorepec: »Veselim se, da bomo lahko s celotnim naborom kreativnih finančnih rešitev, ki izpolnjujejo najvišje strokovne standarde v avtomobilski finančni industriji, še naprej podpirali stranke Mercedes-Benza, trgovce in distributerja. Vsi smo ponosni, da je družina Mercedes-Benz sprejela Summit Leasing kot zaupanja vrednega partnerja, ki bo zagotovil kontinuiteto pri zagotavljanju vrhunskih finančnih storitev za vse deležnike. To bomo dosegli tako, da se bomo osredotočili predvsem na odličnost storitev z digitalizacijo, integracijo finančnih storitev v prodajni proces in nadaljnjim vlaganjem v razvoj kompetenc zaposlenih.«