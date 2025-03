Povezalo se je več kot tisoč pooblaščenih inženirjev

Inženirska zbornica Slovenije je ob včerajšnjem svetovnem dnevu inženirstva za trajnostni razvoj gostila največje srečanje pooblaščenih inženirjev v zadnjih letih. Na Brdu pri Kranju je potekala konferenca z visokimi predstavniki vlade, inženirske stroke in gospodarstva. Nosilna tema srečanja je bila razogljičenje grajenega okolja. Med drugim je udeležence nagovoril minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, ki je opozoril na močan vpliv podnebnih sprememb na naša življenja.

Poudaril je, da moramo Slovenijo postaviti med vodilne države na področju trajnostnega razvoja in pri tem poiskati načine in poti za združevanje gospodarske rasti z varovanjem okolja. Predsednik Inženirske zbornice Črtomir Remec je poudaril vlogo inženirstva za trajnostni prehod ter zavezo inženirske stroke k zeleni in trajnostni prihodnosti, ki temelji na inovacijah, tehnologijah in rešitvah, ki bodo pripomogle k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje. »Poudaril je, da je naloga inženirjev, da s svojim znanjem in strokovnostjo oblikujejo rešitve, ki bodo omogočile učinkovito rabo virov, zmanjšanje emisij in spodbujanje trajnostnega razvoja v vseh sektorjih družbe,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Na Slovenskem inženirskem dnevu je nastopilo več kot 20 mednarodno uveljavljenih predavateljev, ki so predstavljali nova dognanja na področjih razogljičenja, pridobivanja energije iz vode, možnosti podzemnega skladiščenja CO 2 , krožnega gospodarstva, rabe geotermalne energije ter novosti iz predlogov uredb o odpadkih, ki nastajajo pri gradnji.

»Slovenski inženirski dan 2025 je priložnost, da kot inženirji pokažemo, kako lahko z inovativnimi rešitvami, kot so ogljično nevtralen beton, reciklaža gradbenih materialov in uporaba zelenih energij, preoblikujemo gradbeni sektor v trajnostno dejavnost. Skupaj imamo moč oblikovati prihodnost, kjer bo gradnja odgovorna do okolja in družbe in kjer bodo naši projekti ključni za dosego ciljev trajnostnega razvoja,« je povedal Remec, predsednik IZS.

Minister za okolje pa je dejal, da podnebne spremembe niso več oddaljena grožnja, ampak so realnost, ki jo že občutimo. »Na to nas opozarjajo vse pogostejša neurja, suše, vročinski valovi in poplave. Opozarjajo nas energetski izzivi, pritiski na surovine in nepredvidljivost vremenskih vzorcev, ki vplivajo na kmetijstvo, gospodarstvo in naša vsakdanja življenja. Prilagajanje nanje je nujnost, in ne izbira. Slovenijo moramo postaviti med vodilne države na področju trajnostnega razvoja. Dokazati moramo, da je mogoče združiti gospodarsko rast z varovanjem okolja, tehnološki napredek s socialno pravičnostjo in strateško načrtovanje z ambicioznimi podnebnimi cilji.«