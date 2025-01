Rebeka Kropivšek Leskovar je inženirka leta 2024

S slavnostno prireditvijo v Cankarjevem domu se je končala sedma izvedba projekta inženirka leta, namen katerega je navduševanje mladih, še posebej deklet, za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost. Prejemnica naziva za leto 2024 je Rebeka Kropivšek Leskovar, ki v Skupini Interblock opravlja delo razvojne inženirke. Razvija pametne tehnologije na področju elektronskih namiznih igralnih izdelkov.

Člane strokovnih komisij je med drugim navdušil njen etični odnos do razvoja tehnologij. Kot je poudarila v predstavitvi, imajo nove tehnologije določen vpliv v družbi, tako dober kot slab, zato je pomembno, da že med njihovim razvojem inženir razmišlja, kakšen bo ta vpliv. »To je ena ključnih stvari, ki jih zavestno poskušam upoštevati pri razvoju nekega produkta,« je poudarila in dodala, da je ta vidik v današnji industriji večinoma potisnjen v ozadje. Z eksponentno hitrim razvojem tehnologij, kot je umetna inteligenca, je lahko tak površen pristop k razvoju uničujoč za vse, je prepričana.

Rebeka Kropivšek Leskovar mladim sporoča: Če te vodi raziskovalni duh, je vse mogoče. FOTO: Andrej Križ

Zagovarja tudi, da bi se pri razvoju izdelkov inženirski svet moral tesneje povezovati s strokovnjaki iz družboslovja. Takšno sodelovanje ljudi z različnimi znanji omogoča ustvarjanje produktov za dobrobit družbe. »Rebeka Kropivšek Leskovar je pozitiven zgled inženirstva, ki v ospredje postavlja človeka,« so ugotavljali člani komisije ter se navduševali nad njeno vsestranskostjo.

Po končanem študiju mehatronike na ljubljanski fakulteti za strojništvo je magistrirala iz informacijskih in komunikacijskih tehnologij, usmerila se je na področje socialne robotike. Izboljšati želi informiranost javnosti o novih tehnologijah in njihovo razumevanje, zato tudi ustvarja različne poljudnoznanstvene vsebine na to temo. Domača je tudi v ustvarjanju, glasbi, risanju. Stripi oziroma znanstvena fantastika, ki jo v njih prepoznava, so bili njen prvi stik z znanostjo in prek njih je začela razmišljati, kaj to prinaša ter se tako navdušila na inženirstvom.

Na vprašanje, kdo je dober inženir pravi, da ga odlikujejo radovednost, iznajdljivost, kreativnost, logično povezovanje informacij, ki morda na prvi pogled niso povezane med seboj, ter kritično razmišljanje.

Letošnje nominiranke so bile Brina Škoda, Emina Mešić, Jasna Krmelj, Jerneja Šušel, Karmen Košutar, Katja Škof Žavcer, Manca Kok Bevc, Rebeka Kropivšek Leskovar, Staša Velcl in Urša Skerbiš Štok.

Projekt inženirka leta v organizaciji revije IRT3000 in družbe Mediade s partnerji ter pod častnim pokroviteljstvom predsednice RS dr. Nataše Pirc Musar poteka v okviru iniciative Inženirke in inženirji bomo!, ki mlade z dogodki na gimnazijah in šolskih centrih od leta 2012 navdušuje za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.