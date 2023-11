Telekomov dobiček zrasel za dva odstotka

Telekom Slovenije je v prvih devetih mesecih ustvaril 39,9 milijona evrov čistega dobička, kar je dva odstotka več kot v istem lanskem odboju. Na dobiček so, po pojasnilih družbe, vplivali višji stroški energije in škoda po avgustovskih poplavah.

Čisti prihodki od prodaje so se medletno povečali za sedem odstotkov in dosegli 518,8 milijona evrov. Iz razkritij družbe je razvidno, da je matična družba v Sloveniji poslovne prihodke povečala za šest odstotkov, dosegli so 455 milijonov evrov. Čisti dobiček matične družbe se je medletno povzpel za sedem odstotkov in dosegle 24,7 milijona evrov, vendar pa je del tega dobička ustvarjen tudi v korelaciji z drugimi hčerinskimi družbami v Sloveniji.

Kosovski Ipko, največja hčerinska družba v skupini, pa je prihodke povečala za 13 odstotkov, tako da so dosegli 68,5 milijona evrov. Čisti dobiček Ipka je zrasel za več kot četrtino in po devetih mesecih znaša 15,8 milijona evrov.

Skupina Telekom Slovenije ocenjuje, da bo v letu 2023 presegla prvotno načrtovane poslovne prihodke, dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo in čisti dobiček. Na podlagi trenutno znanih informacij je ocena, da bodo poslovni prihodki znašali 699 milijonov evrov, dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) 226 milijonov evrov ter čisti dobiček 38 milijonov evrov, razkriva družba.