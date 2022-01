Težave so v logistiki in pri britanskih dobaviteljih

V nadaljevanju preberite:

»Logistični stroški so višji. Tranzitni čas za zbirnike se je zaradi carinjenja z enega že podaljšal na dva do tri tedne. Poslabšanje razmer smo občutili zlasti novembra in decembra lani. Z novimi spremembami pričakujemo, da se bo transportni čas še nekoliko podaljšal,« ugotavljajo v podjetijh, ki izvažajo na Otok.