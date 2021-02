Tiho prebujanje naložb v vzajemne sklade

V članku preberite:

Spodbuden začetek leta na finančnih trgih je v tujini prvi teden februarja prinesel rekordne prilive v vzajemne sklade. Manjše prebujenje je, sodeč po dosegljivih podatkih, tudi v Sloveniji, kjer pa je zanimanje za te naložbene oblike še vedno razmeroma skromno. Kaliko je naložb v vzajemne sklade in druge naložbe? Kako so se obnašali vlagatelji med epidemijo? Kam so gospodinjstva nalagala prihranke in kamu to povzroča težave? Je v vzajemnih skladih že več sredstev vlagateljev kot pred finančnim zlomom v prejšnji gospodarski krizi?