Tik pred prihodom nove vlade imenovan šef zavoda za blagovne rezerve

Vlada je Andreja Kužnerja imenovala za direktorja Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve.

Andrej Kužner je sedanji v. d. direktorja Zavoda za blagovne rezerve, mandat pa bi mu potekel 15. novembra. Tik pred nastopom mandata nove vlade je Janševa vlada imenovala Kužnerja za direktorja zavoda za prihodnja štiri leta, torej od 16. novembra letos do 15. novembra 2026.

Razpis za mesto direktorja je upravni odbor zavoda objavil konec aprila. A razpis so prispele štiri vloge, na podlagi pregleda vlog in opravljenih razgovorov s kandidati pa je bil za zasedbo delovnega mesta direktorja zavoda predlagan mag. Andrej Kužner, so sporočili po seji vlade. Zavod za blagovne rezerve sodi pod resor Zdravka Počivalška.