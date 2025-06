TOP 300: Izvozniki se prebijajo k vrhu lestvice

Vrh lestvice največjih podjetij po ustvarjenih prihodkih podobno kot lani zasedajo trgovci z energenti, vendar pa je znižanje cen energentov premešalo razvrstitev in omogočilo približanje vrhu tudi največjim slovenskim izvoznikom.

Lestvico smo sestavili na podlagi nekonsolidiranih podatkov, torej poslovanja posameznih podjetij, in ne skupin. Po prihodkih ostaja na vrhu trgovec z naftnimi derivati Petrol, ki je lani ustvaril 4,69 milijarde evrov skupnih prihodkov, kar pa je šestino manj kot lani. Upad je izključno posledica nižjih cen energentov. Bolj merodajen podatek o uspešnosti trgovca so bruto marže, ki predstavljajo razliko med prihodki od prodaje in nabavno vrednostjo prodanih izdelkov in storitev. Te so namreč dejanski prihodek trgovcev. Bruto marže Petrola so lani znašale 383 milijonov evrov, kar je nekaj manj kot leta 2023, zastoj rasti pa je posledica močne omejitve marž v začetku leta.

Najvecja Podjetja 2024 Foto Gm

Drugo mesto je obdržal trgovec z električno energijo HSE, ki je lani ustvaril 3,64 milijarde evrov skupnih prihodkov, kar pa je 30 odstotkov manj kot leta 2023. Tudi padec prihodkov HSE je posledica nižjih cen električne energije. HSE je sicer kot skupina eden večjih slovenskih proizvajalcev elektrike. Toda holding je izključno prodajalec električne energije, tudi skupina pa glavnino prihodkov ustvari s preprodajo električne energije.

V prvi peterici se je od prodajalcev energentov obdržal še Gen-i, ki je lani ustvaril 1,89 milijarde evrov prihodkov, več kot tretjino manj kot leto pred tem. Iz peterice največjih je zdrsnil lani tretji Belektron. Trgovec z emisijskimi kuponi je lani ustvaril 1,73 milijarde evrov prihodkov, skoraj polovico manj kot leta 2023. Vseeno je to družbo z le desetimi zaposlenimi po prihodkih uvrstilo na šesto mesto.

Ob padcu cen energentov se je med največje uspelo vriniti najbolj uspešnim slovenskim izvoznikom. Iz petega na tretje mesto se je zavihtelo velenjsko Gorenje. Velenjski proizvajalec gospodinjskih aparatov v kitajski lasti je lani prihodke povečal za kar 22 odstotkov, tako da so dosegli 3,12 milijarde evrov. Gorenju se najverjetneje pozna, da postaja evropsko središče kitajske skupine.

Dolenjski farmacevt najuspešnejši

Peterico največjih družb po prihodkih dopolnjuje novomeška Krka, ki je prihodke povečala za desetino, tako da so lani dosegli 1,81 milijarde evrov prihodkov.

Toda Krka je največje slovensko podjetje po ustvarjenem dobičku iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA), dodani vrednosti, čistem dobičku in številu zaposlenih. Po premoženju in kapitalu pa zaostaja le za državnim upravljavcem avtocest Darsom.

Krka je lani ustvarila 888 milijonov evrov dodane vrednosti, kažejo podatki Ajpesa. To je kar 78 odstotkov več od drugouvrščenega upravljavca avtocest Darsa, ki je lani ustvaril 496 milijonov evrov dodane vrednosti. Po ustvarjeni dodani vrednosti sledi holding HSE, ki je lani ustvaril 451 milijonov evrov dodane vrednosti.

Po ustvarjeni dodani vrednosti je med peterico največjih še en farmacevt ljubljanski Lek, ki se mu je lani verjetno še nekoliko poznala razdelitev med Novartisom in Sandozom. Lek je ostal pod okriljem Sandoza. Visoko po dodani vrednosti je tudi telekomunikacijski operater Telekom. Pri tem zgolj opozorimo, da je bil njegov nekonsolidirani čisti dobiček lani močno povečan, ker je družba odpravila slabitev naložbe v hčerinsko družbo na Kosovu v vrednosti kar 83 milijonov evrov. Popravek je zvišal dobiček in kazalnike uspešnosti matične družbe, ni pa vplival na poslovanje skupine, ki je lani ustvarila 55 milijonov evrov čistega dobička.

Zanimiv je vrh največjih po dodani vrednosti na zaposlenega. V tej razvrstitvi so v vrhu znova trgovci z energenti. V pregledu smo sicer izločili podjetja z manj kot desetimi zaposlenimi.

Dobicek Izguba EBITDA 2024 Foto Gm

Krka in Gorenje zaposlovala

V razvrstitvi po številu zaposlenih letos ni Mercatorja, ki v Sloveniji močno racionalizira poslovanje, tudi z zapiranjem trgovin. Ajpes za trgovca še ni prejel lanskih podatkov o poslovanju ali pa niso javno dostopni. Toda v razvrstitvi največjih zaposlovalcev je kar nekaj sprememb, ki so posledica prilagajanja podjetij. Krka je tako lani število zaposlenih povečala za 282, tako da je v družbi že več kot 6500 zaposlenih. To je sicer le polovica zaposlenih v skupini Krka, pri čemer je več kot tisoč zaposlenih še v drugih družbah v Sloveniji. Kljub zmanjšanju števila zaposlenih Krki sledi Pošta Slovenije, ki ima več kot pet tisoč zaposlenih. Na tretje mesto pa se je zavihtelo Gorenje, ki je lani dodatno zaposlilo več kot tisoč delavcev. Delno je sicer povečanje števila zaposlenih v Gorenju tudi posledica pripojitve hčerinskih družb.