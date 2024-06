Tožba proti podjetju Adobe

V nadaljevanju preberite:

Ameriška vlada je vložila tožbo proti podjetju Adobe, razvijalcu programske opreme za photoshop in acrobat, zaradi domnevnega prikrivanja stroškov in težkega postopka prekinitve naročnin.

Zvezna komisija za trgovino (FTC) obtožuje Adobe, da njegova prijavna procedura ni dovolj jasna, saj stranke pogosto ne vedo, da so zavezane za eno leto, prav tako ni jasno navedeno, koliko stane predčasna prekinitev. Privezovanje na naročnine bi lahko bil tudi vzrok za to, da so se prihodki od naročniških storitev povečali s 7,7 milijarde dolarjev leta 2019 na 14,2 milijarde dolarjev leta 2023.