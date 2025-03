Trajnost je odgovor tudi na nihanje cen energije

Dolgoročno uspešna bodo tista podjetja, ki trajnost razumejo kot strateško prednost, in ne zgolj kot obveznost. Takšna podjetja bodo bolje pripravljena na prihodnje izzive – od nihanja cen energentov in surovin do prilagajanja podnebnim spremembam, financiranja ter ohranjanja zaupanja in zadovoljstva delovne sile, ugotavljajo v CER Partnerstvu za trajnostno gospodarstvo, kjer so opravili drugo analizo podjetij s certifikatom Green Star.

Druga analiza Green Star je razkrila, kje na poti zelene preobrazbe se nahajajo slovenska podjetja ter kakšen je njihov odnos do trajnosti. Analiza preučuje trajnostne cilje, ukrepe in vrzeli podjetij ter tudi rezultate podjetij iz leta 2023. Gre za rezultate samoocene podjetij, ki so šla prek celovitega validacijskega procesa in jamčijo za verodostojnost svojih podatkov.

Letošnja analiza Green Star razkriva visoko ozaveščenost ocenjenih podjetij o trajnosti in kaže opazen napredek podjetij v vseh treh sklopih ESG glede na preteklo leto. Trajnost postaja ključni del poslovnih modelov. Podjetja čedalje bolj merijo in zmanjšujejo ogljični odtis, vlagajo v obnovljive vire energije in krožno gospodarstvo, vendar pri validaciji ter postavljanju podnebnih ciljev ostajajo zadržana. Družbeni vidik se izboljšuje z izobraževanjem in enakostjo spolov, a še vedno ostajajo razlike v plačah in dostopu do vodstvenih mest za ženske.

Največji izzivi za prihodnost bodo tako validacija ciljev razogljičenja, povečanje uporabe krožnih poslovnih modelov ter odprava plačne diskriminacije. Podjetja s certifikatom Green Star se zavedajo, da je za uspešnejše in učinkovitejše doseganje ciljev trajnostnega poslovanja potrebno sodelovanje z zunanjimi deležniki.

V CER so prepričani, da bodo dolgoročno uspešna tista podjetja, ki trajnost razumejo kot strateško prednost, in ne zgolj kot obveznost. Lažje bodo, poleg drugega, pridobivala financiranje, vlagatelje in kupce. Le tako bodo krepila odpornost in konkurenčno prednost v hitro spreminjajočem se poslovnem okolju.

V podjetju Lumar so certifikat Green Star pridobili že tretjič. Nataša Teraž Krois, vodja razvoja in trajnosti, je ob prejemu certifikata dejala, da je »trajnost danes eno najbolj aktualnih področji, zaradi česar se ga žal velikokrat tudi izrablja«. Certifikat Green Star zato vidijo kot pomembno neodvisno zunanjo oceno. Poleg tega certifikat omogoča, da trajnost podjetja konkretno ovrednotijo in jo tako lažje in bolj verodostojno primerjamo z drugimi. Na takšen način ohranjajo kredibilnost, da je trajnost utemeljena na dejanjih, in ne zgolj na besedah.

V podjetju Spar Slovenija so certifikat Green Star pridobili drugič. Maša Šprajcar-Rančić, vodja trajnostnega razvoja, je poudarila, da so v »proces pridobivanja certifikata Green Star dobili kakovosten vpogled v tveganja, izzive in priložnosti Spar Slovenija na področju trajnosti, obenem pa tudi potrditev, da na tej poti trajnosti delamo prave korake«.

Green Star je orodje ter certifikat za uvajanje trajnostnih vidikov in podnebnega ukrepanja v podjetjih. Razvil ga je CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo. Leta 2023 je Green Star prejel prestižno nagrado evropske komisije za spodbujanje podjetništva 2023 v kategoriji »Podpiranje trajnostnega prehoda«. V letu 2022 pa mu je podporo izrazilo tudi ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.