Poenostavitev zakonodaje kot trojanski konj deregulacije

V imenu povečanja konkurenčnosti evropskega gospodarstva, da bo to lahko kos ameriškim in kitajskim tekmecem, je evropska komisija v sredo poleg dogovora o čisti industriji in akcijskega načrta za dostopnejšo energijo predstavila predlog poenostavitve zakonodaje o poročanju podjetij o spoštovanju okoljskih pravil, človekovih pravic in pravic delavcev ter zmanjševanju vplivov na podnebno segrevanje, tako imenovani predlog Omnibusa. V podjetniških krogih so ga podprli, nevladne okoljske organizacije in več evroposlancev pa ga je označilo za »trojanskega konja agresivne deregulacije«.

Predlog bistveno zmanjšuje zahteve štirih zakonodajnih aktov iz let 2023 in 2024: direktive o poročanju podjetij glede trajnostnosti (CSRD), direktive o skrbnem pregledu na področju trajnostnosti (CSDDD), uredbe o taksonomiji EU in uredbe o vzpostavitvi mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah. Večina podjetij v EU bo izvzeta iz poročanja o trajnostnosti poslovanja.