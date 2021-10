Trajnostno poročilo je zrcalo transparentnosti

Projekt Evropski laboratorij, ki ga je ob podpori evropske komisije vzpostavila Evropska svetovalna skupina za finančno poročanje EFRAG z namenom spodbujanja inovacij pri korporativnem poročanju, je izdal poročilo z najboljšimi praksami trajnostnega poročanja.

Podrobno so analizirali različne vidike v poročilih 44 podjetij in predstavili primere dobrih praks, s katerimi si druga podjetja lahko pomagajo pri izboljševanju svojih poročil. Prepoznali so jih v podjetjih, kot so banka ABN Amro, Novartis, Allianz, Schneider ter Schneider Electric, Volvo, Peugeot, GSK.

V Sloveniji je priložnosti za izboljšave še veliko, kažejo analize, med primeri dobrih praks pa je prepoznan Fraport Slovenija, kjer so o vidikih trajnostnega razvoja začeli celovito poročati pred šestimi leti, torej še preden je družba prešla v lastništvo Fraporta.

Na vprašanje, kaj je ključno pri pripravi trajnostnega poročila in kaj mu da dodano vrednost, odgovarjajo, da je to vključevanje ključnih notranjih in zunanjih deležnikov.

»Ozaveščena javnost od podjetij zahteva širšo družbeno odgovornost in ravnanje ter nadzoruje njihovo delovanje, zato od njih tudi pričakuje, da bodo razkrivala pozitivne in negativne vplive na naravno in družbeno okolje,« pojasnjujejo.

Poročilo veča ugled podjetja

Menijo, da je komuniciranje z relevantnimi deležniki ključno za pravilno razumevanje poslovanja, trajnostno poročilo pa je pomembno orodje njihovega trajnostnega upravljanja in je zrcalo transparentnosti do vseh deležnikov. Vidijo ga tudi kot priložnost za kreiranje dodane vrednosti in povečanje ugleda podjetja. A kot pravijo, bolj kot o komunikacijskih učinkih, ki so sicer pozitivni in dobrodošli, razmišljajo o tem, kakšen je njihov okoljski in družbeni odtis ter kako lahko njihovo delovanje doprinese k okolju in spodbudi njegov razvoj.

»V trajnostnih poročilih s pomočjo sodelavcev sistematično, obsežno, precizno in poglobljeno zbiramo naša prizadevanja trajnostnega razvoja. Za vsebinsko bogato in oblikovalsko dovršen izdelek je potreben velik angažma večjega števila sodelavcev, ki strokovno in poglobljeno sodelujejo in pri tem izkazujejo interdisciplinarna znanja in veščine,« pa so izpostavili enega večjih izzivov pri nastajanju dokumenta. Lastnik jim pri tem nudi podporo, pomaga z izkušnjami, kar je tudi pomembna komponenta uspeha.