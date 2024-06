Trg alpskih smuči se bo zaradi zelenih zim skrčil

V nadaljevanju preberiite:

Za slovenskim proizvajalcem smuči je kljub snežno skromni zimi dobro leto. A prav klimatske spremembe so tiste, ki glavnemu izvršnemu direktorju Elana Jeffreyju Tirmanu ponoči povzročajo skrbi. V begunjski družbi zato že nekaj let krepijo tudi nešportno divizijo, ki izdeluje napredne kompozite in že prinaša tretjino prihodkov podjetja. Čeprav je Elan največji delodajalec v kraju in okolici, je nedavno del prebivalcev nasprotoval morebitni širitvi dejavnosti. Tirman miri, da ne gre za širitev proizvodnje in da so vedno pripravljeni na pogovore, če se bo kdo obrne nanje.