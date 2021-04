Trije milijoni za ustvarjalne dejavnosti

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo bo podprl tudi kreativne dejavnosti, pravi Martin Kern.

Foto EIT

EIT bo v skladu s svojo strategijo za obdobje 2021–2027 ustanovil novo skupnost znanja in inovacij, ki se bo osredotočila na kulturni in ustvarjalni sektor ter industrijo. Predvidoma do konca leta bo objavil poziv za projekte.Kulturni in kreativni sektor vidijo kot eno ključnih gonilnih sil za trajnostno rast in ustvarjanje delovnih mest po Evropi, je povedal direktor EIT Martin Kern, v pandemiji pa so njegove aktivnosti upadle za kar 30 odstotkov. »Smo zelo široko odprti. Iščemo ideje, priložnosti za inovacije, izobraževanje ter nastanek podjetij,« je ob predstavitvi pobude povedal Kern.Koliko kulturnih in kreativnih organizacij s področja gospodarstva, izobraževanja in raziskav bo sodelovalo v tem vseevropskem inovacijskem ekosistemu, po Kernovih besedah še niso določili. V preteklosti je bilo v konzorciju 50 partnerjev. Ta ima tudi nalogo, da odloča o financiranju podjetij in startupov ter inovativnih rešitev, ki bi pripomogle, da bi sektor postal močnejši in odpornejši. V naslednjem sedemletnem obdobju bodo razpolagali s tremi milijoni evrov.Kot primer inovacije z neposrednim vplivom na družbo so predstavili podjetje Skeleton Technologies, ki velja za vodilnega proizvajalca shranjevanja energije v superkondenzatorju.Njihovi ultrakondenzatorji so močnejši in shranijo več energije, ne vsebujejo kobalta in litija, požar ali eksplozija pa nista mogoča, je povedal Sebastian Pohlmann, podpredsednik za inovacije pri podjetju.Njihovi produkti so uporabni v avtomobilski in elektroindustriji, robotiki in prometu, kot so vlaki in tovornjaki. Glavna inovacija je material, ki so ga razvili v Estoniji, da bi podvojili energijo in moč. V EIT so dobili podporo za raziskave in razvoj, pomagala jim je mreža strokovnjakov, dobili so kontakte različnih podjetij ter se seznanili z izkušnjami o tem, na kaj naj bodo kot mlado podjetje na svoji poti pozorni.