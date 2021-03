Tudi Volvo bo le še električen

Potem ko je podobne napovedi objavilo že nekaj avtomobilskih proizvajalcev, je tudi Volvo danes objavil, da bo ob koncu tega desetletje prodajal le še električne avtomobile. Prodaja naj bi takrat potekala le še po spletu.Volvo tako sledi napovedim, ki sta jih v zadnjih tednih dala evropski del Forda in Jaguar, ki bosta prav tako v nekaj letih izdelovala le še avtomobile na električni pogon. Volvo, ki je sicer v lasti kitajske družbe Geely, naj bi že leta 2025 polovico vse svoje prodaje ustvaril s popolnoma električnimi modeli, za kar seveda potrebuje tudi tovrstne novosti, danes bo predstavil popolnoma nov manjši električni model C40.»Da bi lahko ostali uspešni, potrebujemo dobičkonosno rast, zato se namesto naložb v dejavnost, ki se krči, usmerjamo v naložbe za prihodnost – električno in spletno,« je v izjavi na spletni strani podjetja dejal prvi mož Volvain dodal, da želijo postati vodilni ponudnik premijskih (beri dražjih) električnih avtomobilov.Samuelsson je sicer za agencijo Reuters dejal, da bodo radikalno poenostavili svojo modelsko ponudbo in strankam predstavili čim bolj jasne cene izdelkov. Glede prodaje po spletu je še dodal, da ni strahu za približno 2400 ljudi, ki po svetu skrbijo za njihovo prodajo, saj da se bodo naprej ukvarjali z zagotavljanjem servisnih storitev in pomagali strankam pri nakupih po spletu.Volvo v nasprotju z večino drugih svetovnih proizvajalcev v zadnjih mesecih ni imel težav z dobavami polprevodnikov in tudi ni ustavljal proizvodnje.Podjetje, ki avtomobile prodaja v okviru znamk Volvo, Polestar in Lynk Co, tovarne pa ima na Švedskem, v Belgiji in na Kitajskem, ima za seboj tudi relativno uspešno poslovno leto, posebej zaradi rasti v drugem delu lanskega leta. Skupaj so v letu 2020 prodali 661.000 avtomobilov, kar je bilo nekaj manj kot v letu 2019 (705.000), zato je bil upad glede na razmere, povezane z virusno krizo, dokaj zmeren. Dobiček iz dejavnosti je lani znašal 8,5 milijarde švedskih kron (840 milijonov evrov), kar je bilo sicer precej manj kot v letu 2019 (14,3 milijarde kron).