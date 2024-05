Tujci prevzeli slovensko družbo in število zaposlenih početverili

V nadaljevanju preberite:

Yaron Galai se je za hip pojavil v filmu Policist z Beverly Hillsa, kjer je imel glavno vlogo Eddie Murphy. A igralsko kariero je zamenjal za podjetništvo in je med drugim postal soustanovitelj Outbraina. Tega smo v Sloveniji spoznali, ko je prevzel slovensko zagonsko podjetje Zemanta. V slovenski pisarni so se od takrat kadrovsko močno okrepili, z nami pa je spregovoril o začetkih, novinarstvu in šolstvu ter prihodnjih načrtih.