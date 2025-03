Tukaj je Paket Komplet – ker najboljše stvari pridejo v kompletu

OTP banka je prepoznala potrebo po enostavnih, a hkrati celovitih rešitvah, ki na naše finančne potrebe odgovorijo z vso natančnostjo in skrbnostjo.

Paket Komplet je prav takšna rešitev – harmonija storitev, ki združuje vse, kar potrebujete za brezskrbno bančno poslovanje, s pridihom inovativnosti in dostopnosti, ki vas spremlja na vsakem koraku.

In zdaj, z edinstveno ponudbo brezplačnega vodenja paketa v prvih 12 mesecih, vas vabi, da kot nove stranke banke stopite v svet enostavne in napredne bančne izkušnje, kjer je vsak trenutek boljši kot prejšnji.

Tukaj so prednosti kompletnega paketa

Paket Komplet združuje odlične bančne storitve in celovite ugodnosti za vse nepozabne trenutke.

Sklenite Paket Komplet do 30. 4. 2025 digitalno, v poslovalnici ali na katerikoli pošti v Sloveniji in kot nova stranka banke pridobite 12 mesecev brezplačnega vodenja. V paketu je vključena tudi nižja obrestna mera ob najemu stanovanjskega kredita*, kar je še posebej dobrodošlo v sezoni nakupov, gradenj in prenov nepremičnin.

Paket Komplet vam za ceno 5,80 evra na mesec omogoča tudi neomejeno število nenujnih plačilnih nalogov v spletni in mobilni banki za plačila do 50.000 EUR v EU, 5 izvršenih SEPA direktnih obremenitev na mesec in neomejeno število trajnih nalogov ter izredni limit na osebnem računu do 10.000 EUR brez stroškov odobritve* in vrsto drugih ugodnosti.

FOTO: OTP Banka

Paket Komplet je vsekakor zasnovan tako, da zadosti potrebam širšega kroga uporabnikov, od mladih aktivnih posameznikov do starejših, ki si želijo preproste bančne storitve z vsemi ugodnostmi na dosegu roke. Vsi imetniki paketa prejmejo tudi ekskluzivne ugodnosti pri izbranih partnerjih banke ob plačevanju z debetno kartico Visa.

Vas zanima Paket Komplet? Sklenitev je enostavna.

Paket Komplet si lahko uredite v 10 minutah digitalno prek aplikacije mBank@Net, v poslovalnici banke ali na katerikoli pošti v Sloveniji, kar potrjuje, da je OTP banka najbolj dostopna banka z najširšo mrežo.

*Paket je na voljo ob izpolnjevanju pogojev banke.

Naročnik oglasne vsebine je OTP banka