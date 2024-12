Tukaj smo – tudi s premium osebnim bančništvom OTP banke

Premium stranke cenijo strokovne storitve, podporo osebnega bančnika, vnaprej dogovorjene sestanke in poslovanje na daljavo.

Dodana vrednost premium osebnega bančništva je storitev finančnega načrtovanja. Ta s pomočjo osebnega bančnika in ekipe strokovnjakov za naložbe in zavarovanja omogoča postavitev načrta, prilagojenega individualnim željam in potrebam.

Osebni bančnik je dosegljiv vsak delavnik med 8. in 20. uro.

Paket Premium omogoča številne ekskluzivne ugodnosti, med drugim tudi brezplačen vstop v letališke salone programa LoungeKey na več kot 1500 letališčih po vsem svetu, doživetja po meri strank ter izvrstne kulinarične izkušnje in izbrana darila v sodelovanju z Združenjem JRE-Slovenija.

Paket Premium lahko stranke sklenejo* v eni od poslovalnic OTP banke, pri čemer velja, da lahko vse nove premium stranke izkoristijo 6 mesecev brezplačnega vodenja paketa.

* Ob izpolnjevanju pogojev banke za sklenitev paketa

