Ukrep čakanja na delo razgalil obvode pri izplačilu plač

Interventni ukrepi za blaženje posledic epidemije so spet opozorili, da je izplačevanje dela plače v gotovini ali drugi neobdavčeni obliki za delavca lahko dvorezen meč. Zakaj in kakšne negativne posledice ima to lahko za delavca? Kako pogoste so te zlorabe, kje in kako se delodajalci izogibajo plačilu davkov in prispevkov od plače?