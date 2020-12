Ukrepi danes poskrbijo za lepši jutri – in boljšo prihodnost vseh nas

Treba je videti širšo sliko



Več o tem, kako v Petrolu skupaj z vami odločno vstopajo v nizkoogljično družbo, si preberite na www.petrol.si/skupaj

Razvoj goriv nove generacije in razogljičenje prometa

Zagotavljamo najširšo mrežo e-polnilnic v Sloveniji FOTO: Miran Kambič

Večji delež energije iz obnovljivih, okolju prijaznih virov

EiOS in OVE: Sončna elektrarna Mega M (rešitev vključuje sončno elektrarno, toplotno črpalko, električne polnilnice, celostno HVAC rešitev) FOTO: Miran Kambič

Energetsko učinkovita mesta in podjetja

OVE: Vas Luče (prva lokalna samooskrbna energetska skupnost v Sloveniji) FOTO: Damjan Šinigoj

Pot naprej moramo skupaj pisati drugače, pravijo v Petrolu.Nizkoogljična prihodnost je zato vtkana v samo osnovo Petrolovega delovanja, pojasnjujejo v podjetju. Razumejo namreč, da moramo že danes narediti vse, da ohranimo tisto, kar imamo. Ko se prihodnjič ustavite na bencinski črpalki, zato ne spreglejte ponudbe najsodobnejših Petrolovih goriv z manj emisijami, na svojih poteh pa ne prezrite Petrolovih storitev, ki omogočajo okolju prijaznejšo mobilnost, soustvarjajo energetsko učinkovita mesta, podjetja in domove ter povečujejo delež obnovljivih virov energije v naši družbi.S celovito ponudbo v Petrolu že leta skrbijo za zanesljivo in naravi prijazno delovanje ter skupaj z vsemi nami ustvarjajo nizkoogljično prihodnost . Vidijo namreč širšo sliko, razložijo: varen in zdrav dom za nas in za prihodnje generacije. Le z delovanjem, ki temelji na medsebojnem zaupanju in skupni viziji, bomo lahko uspešni na dolgi rok, so prepričani.Njihovo odločnost misliti na uporabnika in hkrati na planet dokazujejo številke.Pri sodobno, napredno ozaveščenih uporabnikih imata okoljska odgovornost in zmanjševanje ogljičnega odtisa že zdaj vse bolj pomembno vlogo, tudi ko gre za goriva, ki jih točimo v svoje avtomobile, vedo povedati v Petrolu. Da bi bila njihova najstarejša dejavnost boljša za naš planet, zato v lastnih laboratorijih razvijajo najsodobnejša in okolju prijaznejša goriva Q Max . Razumejo namreč, da je promet v Sloveniji daleč največji vir toplogrednih plinov – kar tretjino vseh tovrstnih emisij. Odgovor so poiskali v nenehnih inovacijah, ki poskrbijo za kar najčistejše delovanje motorja. Petrolovo novo gorivo Q Max iQ Diesel tako na primer emisije toplogrednih plinov zmanjšuje za kar 26 % v primerjavi s klasičnim dizelskim gorivom.Stavijo pa tudi na elektriko kot prihodnost nizkoogljičnega cestnega prometa, saj razumejo, da za nizkoogljično prihodnost prometni sistem potrebuje občutne spremembe. Kot eni prvih v tem delu sveta zato v Petrolu strateško spodbujajo razvoj električne mobilnosti in soustvarjajo prehod na trajnostno mobilnost za vse potrebe. Z najširšo mrežo e-polnilnic v Sloveniji ter z več kot 350 polnilnimi mesti v regiji tako omogočajo brezskrbne poti za vse, katerih avto poganja električna energija. In tudi ta sledi vodilu nizkoogljičnosti.V Petrolu že dolgo vlagajo v proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije ter tako prispevajo k doseganju zavezujočih evropskih ciljev. Predani nizkoogljičnemu razvoju želijo do leta 2025 razviti za 500 GWh letne proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov, kar zadosti za 100.000 odjemalcev. Tako na primer Petrol z vetrnimi elektrarnami že zdaj proizvede za 35.000 povprečnih gospodinjstev nizkoogljične energije, v njihovi ponudbi rešitev za dom pa najdete še sončne elektrarne in druge okolju prijazne energetske rešitve, na primer toplotne črpalke, ki za svoje delovanje uporabljajo naravne vire, kot so sonce, zemlja in voda. Vse je seveda na voljo tudi za poslovne uporabnike , še dodajo v Petrolu.Energetska učinkovitost skupnega bivanja pa se ne konča tu. V Petrolu pomagajo tudi pri reševanju energetskih in okoljskih izzivov v naših mestih, lokalnih skupnostih, podjetjih in industriji . Tako že 20 let izboljšujejo učinkovitost daljinske energetike, prispevajo k manjšim vodnim izgubam, zmanjšujejo svetlobno onesnaževanje in energetsko prenavljajo stavbe.V raznolikih projektih so energetsko prenovili že več kot milijon kvadratnih metrov stavbnih površin, kar je enako površini 4200 povprečnih družinskih hiš v Sloveniji. Še posebej so ponosni na projekte , ki nam s sodobnimi digitalnimi rešitvami in trajnostnimi partnerstvi kažejo skupno pot naprej: energetsko prenovo Ljubljane , v kateri so prestolnici pomagali do 3500 ton toplogrednih plinov manj na leto, prenovo javne razsvetljave v Izoli , s katero so v mestu znižali izpuste CO2 čez 300 ton letno, ter prvo lokalno energetsko skupnost v vasici Luče , kjer vaščani sami proizvajajo elektriko za svoje potrebe, in to zgolj iz naravnih procesov.In čeprav je do končnega cilja, nizkoogljične družbe, potrebnih ogromno tovrstnih, včasih majhnih korakov, podprtih s spremembami v našem pristopu in razmišljanju, v Petrolu verjamejo, da se prav vsak sešteva v skupno trajnostno prihodnost – in to moramo pisati skupaj, še dodajo v podjetju.