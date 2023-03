Umar izboljšal napoved rasti, a tveganja ostajajo

Urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je za letos izboljšal napoved gospodarske rasti, a hkrati tudi zvišal napoved povprečne letne inflacije. Slovenija naj bi tako letos dosegla 1,8-odstotno gospodarsko rast, prihodnje leto pa naj bi se BDP povečal za 2,5 odstotka. Kar zadeva inflacijo, na Umarju v spomladanski napovedi, s katero se je danes seznanila tudi vlada, zdaj predvidevajo, da naj bi letos povprečno znašala 7,1 odstotka, prihodnje leto pa 4,2 odstotka. Do konca leta naj bi se medletna inflacija znižala na 5,1 odstotka.

Spomnimo, Umar – ki ga vodi Maja Bednaš – je v zadnji, jesenski napovedi za letos napovedal zvišanje BDP za 1,4 odstotka, prihodnje leto pa za 2,6 odstotka. Pri tem je tedaj za letos napovedal povprečno šestodstotno, prihodnje leto pa 2,9-odstotno povprečno letno inflacijo.

Na Umarju ocenjujejo, da se je od jeseni negotovost glede preskrbe z energenti in cenovnih gibanj zmanjšala, s tem pa so se izboljšali tudi obeti za gospodarsko rast v najpomembnejših trgovinskih partnericah, ki pa bo zlasti letos in tudi v prihodnjih dveh letih znatno nižja kot lani.

Za letos pričakujejo nadaljnjo zmerno rast investicij, podprto z javnimi sredstvi in sredstvi EU, in šibko rast izvoza ter zasebne potrošnje, ki bosta ponovno hitreje naraščala v drugi polovici leta. Za letos predvidevajo »postopno umirjanje inflacije, ki pa bo v prvih mesecih ostala razmeroma visoka; ob odsotnosti zunanjih šokov se bo prihodnje leto nadalje postopno umirjala, proti dvema odstotkoma bi se lahko znižala šele po letu 2024. Rast zaposlenosti in upadanje brezposelnosti se bosta letos umirila, veliko pomanjkanje delovne sile pa tudi v prihodnjih dveh letih ne bo dopuščalo vidnejše rasti zaposlenosti.«

Povprečne bruto plače pri nas se bodo po njihovi oceni letos spet realno zvišale (za 1,1 odstotka), v prihodnjih letih pa naj bi se še krepile. Na drugi strani pa pričakujejo tudi znaten upad registriranih brezposelnih, in sicer z lanskih 56.700 na 49.600 v letošnjem letu, v letu 2025 pa naj bi bilo v povprečju registriranih brezposelnih le 46.100.

Boštjančič: Vlada glede napovedi previdno optimistična

Z Umarjevo napovedjo se je seznanila tudi vlada. Po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča je spodbudna, a tveganja in negotovosti ostajajo, zato so v vladi previdno optimistični. »Pozitivno je, da je zadnja napoved Umarja spodbudnejša od jesenske. Govorimo o 1,8-odstotni namesto o 1,4-odstotni gospodarski rasti v letošnjem letu,«je po seji vlade dejal minister. Spomnil je, da se tudi za evropsko gospodarstvo najhujši scenariji očitno ne bodo uresničili. Gospodarski obeti so namreč sodeč po zadnji napovedi evropske komisije boljši kot jeseni lani, EU bo letos beležila boljšo rast. Tudi Nemčija, ki je najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije, naj bi se po napovedih komisije izognila recesiji.

Po ministrovih besedah je spodbudna tudi napoved letošnje inflacije. Ta se bo po napovedih Umarja postopno umirila, a bo v prvih mesecih še visoka. Višje cene storitev in hrane bodo letos še pomembno vplivale na visoko inflacijo, dobra novica pa je, tako Boštjančič, da bo vpliv cen energentov manjši kot preteklo leto.