Umrl je Jože Kozmus

Umrl je Jože Kozumus (1952), nekdanji predsednik uprave Preventa Globala, smo izvedeli od nekdanjih sodelavcev. Korošec Kozmus je bil od leta 1980 do 2007 generalni direktor oziroma predsednik uprave Preventa Globala. V Preventu je začel delati pri 19 letih. Leta 2004 je bil generalni direktor mednarodnega podjetja s 500 milijoni evrov prihodkov.

Prevent je bil nekoč tovarna zaščitne opreme, ki se je postopoma preusmerila v avtomobilsko industrijo. Začel je prevzemati podjetja, tudi zunaj avtomobilske industrije, in postal ena prvih slovenskih multinacionalk, bili so, denimo, hišni dobavitelj prevlek za Volkswagen. Temu koncernu so sledili po vsem svetu, tudi na Kitajsko. Tovarne so imeli na Hrvaškem, BiH, Španiji, Braziliji. Letno so zašili tri milijone garnitur sedežnih prevlek za najpomembnejše evropske proizvajalce avtomobilov.

Po poslovnem razhodu z bosanskim solastnikom Nijazom Hastorjem in drugimi solastniki se je začelo nazadovanje sistema, stanje je poslabšalo nekaj slabih poslovnih odločitev, denimo naložba v proizvodnjo laserskih kartic. Prevent Global je končal v stečaju. Kozmus je bil oproščen sumov zlorabe položaja.