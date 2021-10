United Group prevzema Adria Medio

United Media, družba iz sistema United Group (Dragan Šolak), je na agenciji AVK priglasila prevzem Adrie Media v lasti Tomaža Drozga. Spomnimo, družbi sta lani že podpisali sporazum o sodelovanju Adria Media je za United Media portal N1 tudi tržila, zdaj sledi še kapitalska povezava. Obe podjetji imata sicer sedež v isti poslovni stavbi v Ljubljani.

United Group je letos v Sloveniji zagnal portal N1, zdaj pa se povezujejo s podjetjem, ki je založnik slovenske izdaje Cosmopolitana, Avtomagazina, revije Elle in spletnega portala Motropolitan.si. Adria Media je založnik tako za tisk kot za splet. Spomnimo, Adria Media je del svojih revij (Lady, Jana, Lisa, Nova) prodala Večeru, ta pa Martinu Odlazku. Ali bo novi lastnik Adrie Medie združil spletni portal N1 in Metropolitan.si, ni jasno. Adria Media je lani zbrala 1,9 milijona evrov prihodkov in je imela več kot 600.000 evrov čiste izgube.

United Group se sicer v zadnjem obdobju zelo hitro širi na vseh trgih, na katerih so prisotni. Pod eno streho združujejo fiksna, mobilna omrežja ter produkcijo medijskih vsebin in storitev v oblakih. Ob hitri organski rasti rastejo tudi s prevzemi, na vseh trgih. Medije bodisi ustanavljajo bodisi kupujejo. V Bolgariji so, denimo, kupili časopisne založnike.

Na trg prihaja Bloomberg Adria

Prihodnje leto na trg prihaja Bloomberg Adria, regionalna franšiza Bloomberga, smo poročali. Delovali naj bi v celotni regiji, dopisništva oziroma redakcije pa bi imeli v Ljubljani, Zagrebu, Beogradu, Sarajevu in Skopju.