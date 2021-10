V regijo prihaja franšiza Bloomberg Adria

Bloomberg Media in MTel Swiss – ponudnik medijskih in telekomunikacijskih storitev v večinski lasti Telekoma Srbija – sta danes oznanila dogovor o ustanovitvi prve regijske informativne mreže za poslovne novice v Jugovzhodni Evropi. Ta bo na voljo na več platformah, uredniška središča pa bodo vzpostavljena v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Severni Makedoniji, so sporočili iz Bloomberga. Ustanovitelj poslovnoinformacijske agencije Bloomberg je Mike Bloomberg, poslovnež in politik.

»Bloomberg Adria, ki bo začel delovati prihodnje leto, bo prek televizijskih, tiskanih, digitalnih, mobilnih in družbenih medijev nudil poslovne in finančne novice, analize ter podatke rastoči skupnosti poslovnih odločevalcev in bodočih vodij v regiji,« so pojasnili in dodali: »Medijsko središče Bloomberg Adria, ki bo združevalo lokalno poročanje z izčrpnim pokrivanjem globalnega gospodarstva in trgov, se bo pri tem opiralo na moč 2700 novinarjev in analitikov mreže Bloomberg News iz več kot 120 držav. Uporabnikom bodo na voljo prevedene vsebine mreže Bloomberg News kot tudi izvirne vsebine, ki jih bodo ustvarjala uredništva v Ljubljani, Zagrebu, Beogradu, Sarajevu in Skopju.«

To je nov prihod mednarodnega medija, spomnimo, v Slovenijo je letos prišla mednarodna mreža N1 (partner CNN).