Urejene finance za brezskrbno poletje

Prav te lahko najhitreje uredite v SKB banki – osebno ali po spletu.

Privoščite si zaslužen oddih na obali, v gorah, na turistični kmetiji ali kar koli drugega in vsaj malce zamenjate vsakodnevno rutino. Čeprav je na dopustu priporočljivo v žepu vedno imeti nekaj gotovine, boste letošnje poletje verjetno največ plačevali s karticami in digitalno. Preverite, ali že uporabljate vse bančne produkte za brezskrbno finančno poletje!

Plačujte z Visa kreditno kartico – tudi na obroke

Ne pustite, da vam priložnosti uidejo – uresničite jih z obročnimi plačili do 24 mesecev, brez obresti in obiska banke. S SKB kreditno kartico lahko brez skrbi opravite tudi nakupe višjih zneskov, kot so nakup letalske vozovnice, poletne garderobe ali plačilo hotelske namestitve po spletu. Ob nakupu nad 50 EUR prejmete SMS in nato v eni uri kar s SMS-odgovorom na prejeto sporočilo določite, ali želite nakup opraviti na 2 do 24 obrokov. Vrednost enega obroka mora biti minimalno 25 EUR, pozneje pa si lahko tudi premislite in kadar koli poravnate celoten nakup.

Poslovanje z brezstičnimi kreditnimi karticami je preprosto, saj si lahko varnostne nastavitve hitro uredite v MOJ@SKB mobilni banki. Tako si lahko – za boljšo preglednost poslovanja in večjo varnost na dopustu – omogočite ali onemogočite nakupovanje po spletu, poslovanje na bankomatu, nakupe zunaj Slovenije, začasno pa lahko kartico tudi blokirate. Vse to omogočajo tudi Visa debetne kartice, pri čemer si lahko nastavite tudi omejitev zneska dviga gotovine na bankomatu.

FOTO: SKB d.d.

Za pravi občutek poletne brezskrbnosti poskrbi tudi ustrezno zavarovanje

Pred odhodom na dopust ne pozabite na sklenitev zavarovanja za nepredvidene dogodke na potovanju v tujini. Zavarovanje za tujino krije nujne stroške zdravljenja v tujini, prevoz v domovino, izgubo ali krajo prtljage in osebnih predmetov, preklic leta ali zamudo prtljage.

Če se vam pripeti kraja ali izguba bančne kartice, ste lahko v Sloveniji in tujini brez dodatnih skrbi ob neljubem dogodku. Kako? Sklenite Zavarovanje kartic plus, ki poleg vaših bančnih kartic zavaruje tudi krajo ali izgubo ključev, osebnih dokumentov, denarnice in mobilnega telefona ali tablice. Zavarovanje kartic plus je skupaj z drugimi izbranimi produkti vključeno tudi v MOJ L paket.

Za višjo stopnjo varnosti in boljšo preglednost nad računom priporočamo še uporabo storitve Varnostni SMS, saj ste tako s sporočilom takoj obveščeni o vsaki transakciji, ki je bila v Sloveniji ali v tujini opravljena z vašo Visa kreditno oziroma debetno kartico.

Se odpravljate na dopust čez mejo? Do brezplačnih dvigov na bankomatih drugih tujih bank v območju evra so upravičeni imetniki določenih SKB paketov oziroma kartic, vendar pa je treba vedeti, da so ob dvigu možni morebitni stroški, ki jih lahko zaračuna tuja banka – lastnica bankomata. Bodite pozorni na obvestila na bankomatu. Če se z zaračunano provizijo ne strinjate, lahko dvig prekinete. Na Hrvaškem pa lahko s svojo SKB Visa debetno kartico osebnega računa popolnoma brezplačno in brez dodatnih skritih stroškov dvigujete gotovino na bankomatih OTP banke na Hrvaškem. Preverite široko mrežo bankomatov hrvaške OTP banke, ki šteje več kot 430 bankomatov! Svetujemo vam, da v tujini, kjer se le da, plačujete s kartico ali pa za dvig gotovine poskrbite že doma. Če so dvigi na tujih bankomatih nujni, je bolje, da opravite enkratni večji dvig kot več manjših, saj večina bank zaračunava fiksno provizijo ne glede na znesek dviga.

FOTO: SKB d.d.

Digitalna banka – vedno z vami

Digitalno bančništvo omogoča popoln pregled nad vodenjem in upravljanjem osebnih financ, 24 ur na dan, vse dni v letu. Udobno, hitro in ceneje kot v poslovalnici lahko opravite številne bančne storitve – ne glede na to, ali ste doma na kavču, pri frizerju, v službi ali na plaži. Zagotovljene so varnost, zaupnost in individualnost. Vse, kar potrebujete, je osebni račun, odprt v SKB banki, do katerega boste dostopali prek MOJ@SKB mobilne in SKB NET spletne banke.

S Flikom je vse lažje

Ob družabnih dogodkih, skupnih kosilih s sodelavci, prijateljskih srečanjih ali pa celo skupnih potovanjih vam pri delitvi računa na pomoč priskoči Flik. Flik Pay je mobilna aplikacija za takojšna brezplačna plačila in prenos sredstev z enega na drug račun – v le nekaj sekundah. Storitev je brezplačna in deluje tudi, kadar so banke zaprte. Za transakcijo je dovolj že, da imate v svojem mobilnem telefonu shranjeno prejemnikovo telefonsko številko ali elektronski naslov. Uporaba Flika je preprosta, varna in vsestranska.

Še bolje pa je, da lahko s Flikom enostavno in brezstično plačate svoje nakupe v trgovini, označeni z nalepko za sprejem Flika, kar z mobilnim telefonom. Na POS-terminalu le skenirajte QR kodo ali prislonite telefon z vklopljeno funkcijo NFC.

Zdaj je pravi čas, da izberete bančne produkte za brezskrbno poletje. Če potrebujete pravega partnerja na področju upravljanja financ, se oglasite v kateri koli poslovalnici SKB banke, naročite na sestanek s spletnim obrazcem ali pa za informacije o ponudbi pokličite na telefonsko številko 01 471 55 55.

Naročnik oglasne vsebine je SKB banka