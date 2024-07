Usmerjeni k uspehu

Na tridnevni prireditvi, ki je potekala od 10. do 12. julija 2024, so se srečali člani uprave s sedeža v Franciji in člani uprav vseh mednarodnih podružnic. Udeleženci srečanja so analizirali dosedanje rezultate strateških pobud za nadaljnjo krepitev vzdržnosti poslovanja. Srečanje je lokalnemu vodstvu ponudilo priložnost za predstavitev razvoja poslovanja na slovenskem in hrvaškem trgu. Split, znan po svoji bogati zgodovini in skupni sredozemski identiteti, ki jo deli s Francijo, je bil odlična lokacija za tokratno srečanje. Dogodek je znova potrdil zavezanost skupine Groupama močni poziciji na trgu regije Adria in nenehnemu razvoju svojega položaja.

Impresivni finančni rezultati

Preteklo leto je bilo izjemno uspešno za poslovanje skupine Groupama. Premijski prihodek skupine je dosegel 17 milijard evrov, kar je 7-odstotna rast v primerjavi s prejšnjim letom, medtem ko je bil čisti dobiček 510 milijonov evrov. Skupina Groupama posluje stabilno, z razmerjem solventnosti 267 %. Doseženi rezultati so tudi plod močne rasti neživljenjskega segmenta, ki je zrasel za 11 %, ter pomembnega prispevka mednarodnega poslovanja, ki se intenzivno razvija z rastjo 17 %. Pomemben prispevek k tej rasti sta imeli tudi entiteti Groupama v Sloveniji in na Hrvaškem.

Tako kot na ravni celotne skupine je bilo preteklo leto izjemno uspešno tudi za poslovanje Groupama regije Adria. Poslovne enote so dosegle vrsto prebojev pri vzpostavljanju modernih in učinkovitih zavarovalniških procesov. Na področju življenjskih zavarovanj izstopata dokončanje implementacije lastne IT-rešitve za podporo zavarovalniškemu poslovanju (t. i. core-insurance) in pomembna izboljšava portfelja izdelkov, ki so danes na voljo v poslovalnicah in po digitalnih kanalih SKB, Nove KBM banke v Sloveniji, OTP banke na Hrvaškem ter v distribucijskih agencijah v Sloveniji in na Hrvaškem. Vse to je omogočilo pomembno izboljšanje učinkovitosti upravljanja procesov ter upravljanja operativnih in drugih tveganj. Na področju neživljenjskih zavarovanj je bil dogodek leta zagotovo začetek prodaje premoženjskega zavarovanja Varen dom v Sloveniji ter prodaje zavarovanja motornih vozil na Hrvaškem.

Groupama Zavarovalnica kot jamstvo varnosti na trgih Slovenije in Hrvaške

Vse izboljšave poslovnih procesov in druge aktivnosti so na koncu vplivale tudi na krepitev tržne prisotnosti in rast tržnega deleža. Groupama je v Sloveniji in na Hrvaškem v letu 2023 dosegla 15 milijonov evrov obračunane bruto premije, kar je dvakrat več kot leta 2022. Rast je bila tudi pri vseh ključnih kazalnikih poslovanja. Na primer na področju življenjskih zavarovanj je na slovenskem trgu v letu 2023 presežen prvi milijon bruto obračunane premije (v polovici leta 2022 je ta znašala 150.000 EUR), na hrvaškem trgu pa je v tem segmentu Groupama realizirala 8,3 milijona evrov bruto obračunane premije, s čimer je dosegla 3 % tržnega deleža.

Ker je vsem v skupini Groupama dostopnost strankam in partnerjem zelo pomembna, v Groupama Zavarovalnici že od začetka razvijajo tudi lastno mrežo pisarn. Na slovenskem trgu so produkti Groupama Zavarovalnice strankam na voljo v novoodprti pisarni v Ljubljani na Dunajski cesti ter preko prodajne mreže poslovalnic SKB banke in Nove KBM. Z načrtovanim začetkom prodaje zavarovanja motornih vozil v Sloveniji (zadnje četrtletje 2024) bo zaživela tudi mreža lastnih regionalnih centrov in partnerskih odnosov z distribucijskimi agencijami.

Dober prispevek lokalni skupnosti

Poleg poslovnih aktivnosti je Groupama Zavarovalnica vzpostavila številna partnerska razmerja, s katerimi podpira lokalno skupnost, še posebej razvoj mladih v športu. Tako spodbuja razvoj mladih talentov ter splošno zdrav način življenja in timskega duha. Z delavnicami prve pomoči izobražuje prebivalce o osnovnih življenjsko pomembnih veščinah, ki lahko pomagajo reševati življenja, kar pomembno prispeva k splošni varnosti in kakovosti življenja v lokalnem okolju.

S kombinacijo znanja, virov in inovativnih rešitev skupine ter domačih strokovnjakov v Sloveniji in na Hrvaškem Groupama Zavarovalnica uspešno gradi učinkovit in dinamičen poslovni model, ki je trdna opora strankam in partnerjem. S tem ne le bogati zavarovalniški trg, temveč prispeva tudi k celotnemu gospodarskemu razvoju.

Naročnik oglasne vsebine je Groupama