Uspešnost podjetja se meri tudi z družbeno odgovornostjo

Odzivi zaposlenih v podjetjih in organizacijah na prejetje certifikata so izjemno pozitivni, saj v tem vidijo potrditev in motivacijo za delo v prihodnje. FOTO: Matic Kremzar

Z družbeno odgovornim delovanjem skrbijo za prijazno in zdravo delovno okolje, za boljše medosebne odnose, večje zadovoljstvo in motivacijo zaposlenih ipd. Z odločitvijo za pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec se ta podjetja zavežejo k aktivnostim za dolgoročno dobrobit zaposlenih, okolja, poslovnih partnerjev in širše skupnosti.Uspešnost posameznega podjetja se ne odraža zgolj v bilancah in poslovnih izidih. Zelo pomemben je namreč tudi vidik, kako se podjetje odziva na različne okoljske in družbene izzive. Po besedah, vodje projektana, uspešna podjetja družbeno odgovornost razumejo predvsem kot način, kako lahko aktivno prispevajo k bolj zdravemu okolju in družbi.Doslej je omenjeni certifikat pridobilo 62 podjetij in organizacij, ki delujejo v desetih slovenskih regijah in v zelo različnih panogah ter imajo od 5 do več kot 1300 zaposlenih. Skupno jim je, da se osredotočajo na izboljšanje delovnih razmer za zaposlene in trajnostno poslovanje.Zavzeti, motivirani in zadovoljni zaposleni so gibalo razvoja v podjetjih oz. organizacijah. S tem se podjetja oz. organizacije izognejo fluktuaciji delovne sile in podaljšujejo delovno aktivnost zaposlenih. S certifikatom želijo partnerji projekta – Ekvilib Inštitut, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje delodajalec Slovenije in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – celovito izboljšati družbeno odgovorno upravljanje slovenskih podjetij in njihovo skrb za zaposlene na štirih področjih: usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, medgeneracijsko sodelovanje, varnost in zdravje pri delu ter organizacijsko upravljanje družbene odgovornosti.»Zavedamo se, da je uspeh našega poslovanja odvisen predvsem od dobrega počutja naših stanovalcev in zaposlenih. Z vključitvijo oz. z izvajanjem sprejetih ukrepov v okviru certifikata Družbeno odgovoren delodajalec si obetamo številne pozitivne učinke, predvsem pa izboljšanje odnosov ter večjo prepoznavnost doma in njegovega delovanja v lokalnem okolju ter tudi drugod po Sloveniji,« pojasnjujejo v. Med prejemniki certifikata je tudi podjetjeki jim certifikat pomeni potrditev, da so njihove smernice delovanja, zastavljeni cilji in vizija usklajeni s pričakovanji družbe in lokalnega okolja. Prepričani so, da bo pridobljen certifikat še utrdil položaj njihovega podjetja v okolju.Več:Naročnik oglasne vsebine je Ekvilib Inštitut