V kakšno gospodarsko rast iz lanskega padca

V članku preberite:



Kakšni so bili gospodarska gibanja in upad bruto domačega proizvoda v epidemičnem letu 2020, bomo nekoliko podrobneje izvedeli v petek. Državni statistični urad (Surs) bo namreč takrat sporočil sveže podatke o gibanju BDP v zadnjem četrtletju in s tem v celotnem lanskem letu.



Po zadnji, februarski oceni skupine Consensus naj bi se sicer slovensko gospodarstvo lani skrčilo za 6,4 odstotka, kar je približno na ravni decembrske napovedi Umarja (–6,6 odstotka) in bolje od črnih scenarijev, ki so po globokem padcu v lanskem prvem in zlasti drugem četrtletju napovedovali tudi osemodstotno skrčenje BDP v 2020.



In kaj je pričakovati letos?