V Novi Gorici zaključek obnove železniške postaje

V Novi Gorici so danes odprli prenovljeno železniško postajo. Kot je v nagovoru poudarila ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, pomeni pomemben korak k izboljšanju železniškega prometa v regiji in številne prednosti za potnike. Po prenovi v Novi Gorici ostaja le postaja za potniški promet.

Na sliki Alenka Bratušek.Foto Leon Vidic/delo

Takšna investicija dokazuje, da je mogoče velike investicije izpeljati na pravi način. Vrednost celotne investicije je 61,7 milijona evrov, od tega je bilo 43 milijonov evrov povratnih evropskih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Ministrica Bratušek je dejala, da je z izvedenimi deli novogoriška železniška postaja pridobila zmogljivejšo infrastrukturo, ki bo omogočala večjo funkcionalnost, večjo varnost ter boljšo uporabniško izkušnjo za potnike. Postaja bo od zdaj namenjena le še njim, medtem ko postajališče za tovorni promet umikajo. V okviru prenove so zgradili otočni in bočni peron z nadstrešnicami, ki potnike ščitijo pred vremenskimi vplivi. Uporabna dolžina obeh peronov je 387 metrov. Perona in dostopne poti so opremljeni z urbano opremo ter informacijskimi oznakami in opremo. Postaja je bogatejša za sodoben podhod, ki potnikom omogoča varen in enostaven dostop do peronov. Novi podhod je opremljen z dvigali in stopnišči ter povezuje Trg Evrope z Novo Gorico. G. R.