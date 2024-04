V petih letih več kot 50-odstotna podražitev nadomestnih delov

V zadnjih letih so se rezervni oziroma nadomestni deli za avtomobile v Sloveniji krepko podražili. Po podatkih zavarovalnic je Slovenija med državami v Evropi, kjer so cene najhitreje rasle – v petih letih so se nadomestni deli podražili za več kot 50 odstotkov. Lastniki avtomobilov to čutijo v višjih cenah zavarovanja.

»Cene avtomobilskih delov so zrasle v nebo«, »nenormalno so se podražili«, pravijo o podražitvah nadomestnih delov za avtomobile sogovorniki iz zavarovalnic, kjer so tudi zaradi tega podražili avtomobilska zavarovanja. Če vprašate zavarovalnice, je za lastnike avtomobilov zavarovanje v enem letu do 20 odstotkov dražje. Če vprašate lastnike vozil, opažajo tudi do 50-odstotne podražitve, tudi na račun zmanjšanja in opuščanja popustov.

Zoran Sodnik meni, da so avtomobilska zavarovanja v Sloveniji prepoceni oziroma da za isto ceno dobimo več kot v tujini: »Če hočemo Evropo na vseh področjih, je tudi na tem neizogibno postaviti evropske cene.«

Zavarovalnica Triglav je pri podražitvah izpostavila: »Na prilagoditev cen avtomobilskih zavarovanj običajno (kot v zadnjem obdobju) vplivata zlasti visoka rast cen nadomestnih delov in storitev pogodbenih partnerjev. Cene nadomestnih delov so se v zadnjih petih letih zvišale celo za več kot 50 odstotkov. Pri tem naj pojasnimo, da smo na tretjem mestu v Evropi po ceni košarice nadomestnih delov – podatek je razkrila ena od članic Slovenskega zavarovalnega združenja v okviru letnega seminarja avtomobilskih zavarovanj.«

Poleg inflacije in katastrofalnih vremenskih pojavov, ki prinašajo škodne primere, pri zavarovalnici Generali poudarjajo podobno: »Dodatno so tukaj še cene servisnih storitev in rezervnih delov za avtomobile, ki še vedno rastejo. Nanje vplivajo razmere v globalnih dobavnih verigah in tudi višje cene energentov in storitev.« Tudi odgovori zavarovalnice Grawe so usklajeni s prej omenjenima zavarovalnicama.

Zakaj je zanje ob visoki inflaciji nemogoče prenesti rast stroška dela na zavarovalnice? »Tega ne moremo storiti, ker zavarovalnice enostransko postavljajo cene storitev,« pojasnjuje Zoran Sodnik. Foto Uroš Hočevar

Napoveduje se še ena podražitev

Za komentar smo prosili Sekcijo pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili pri Gospodarski zbornici Slovenije. Njen predsednik Zoran Sodnik je deloma potrdil navedbe zavarovalnic: »Vsi smo doživeli enormen dvig cen nadomestnih delov. Verjetno je to ena največjih podražitev nadomestnih delov v Evropi.« Meni, da nas je to doletelo predvsem zato, ker so te cene v Sloveniji v preteklosti zaostajale za razvitimi trgi, v postkovidnem obdobju pa so se cene usklajevale na evropski ravni. Slovenija si tudi zaradi svoje majhnosti težje izposluje tako dobre pogoje, kot smo jih imeli. Opozori še, da se je pri nas zamenjalo nekaj uvoznikov, zaradi česar so verjetno tudi nabavna izhodišča drugačna.

Nekatere zavarovalnice omenjajo, da so se zavarovanja podražila tudi zaradi delovnih ur servisnih storitev. Sodnik se s tem ne strinja: »Če gledamo popravila poškodovanih vozil, je popravilo kombinirano iz rezervnih delov in storitev. Sama storitev se ni spremenila, saj pogodbenih cen zavarovalnice ne priznavajo višjih, kot so jih zadnjih nekaj let. To gre za odstotek, dva, tri usklajevanja na letni ravni, kar je zanemarljivo. Tako da je to napačno tolmačenje.« Zakaj je zanje ob visoki inflaciji nemogoče prenesti rast stroška dela na zavarovalnice? »Tega ne moremo storiti, ker zavarovalnice enostransko postavljajo cene storitev,« nam pojasni. Med drugim omeni eno od njih, ki da si je vzela pol leta časa za razmislek, kako naprej, in se z nobenim od partnerjev sploh ni pogajala: »Ne morejo govoriti nečesa, kar se ni zgodilo.«

Napovedujejo se dvigi cen ur kleparsko-ličarskih storitev. V Sloveniji zdaj stanejo od 35 do 45 evrov, v Avstriji od 120 do 160, v Nemčiji od 160 do 240. Nekateri menijo, da bi morale biti v Sloveniji omenjene storitve od dva- do trikrat dražje.

Sogovornik naredi še primerjavo s tujino: »Cene v Sloveniji za kleparsko-ličarske storitve se gibljejo od 35 do 45 evrov na uro v povprečju, v Avstriji od 120 do 160 evrov, v Nemčiji od 160 do 240 evrov. Zdaj pa se vprašajte, ali je standard v Sloveniji res toliko drugačen. Naši izračuni kažejo, da bi te storitve morale biti od dva- do trikrat dražje, zato morajo vzroke za dvig premij iskati drugje, ker se to še ni zgodilo. Cene ur v primerjavi z zavarovalnicami se bodo šele začele višati.« Sodnik sicer dopušča, da si zavarovalnice z zdajšnjimi dvigi poskušajo vračunati neko nujno potrebno rezervo, da bodo svoje serviserje »pošteno plačali, kajti zdaj jih ne plačujejo pošteno«.

Po mnenju Sodnika je zavarovanje avtomobila v Sloveniji prepoceni oziroma dobimo za isto ceno več kot v tujini. »Če hočemo Evropo na vseh področjih, je neizogibno, da tudi tukaj dobimo evropske cene,« zaključi sogovornik.