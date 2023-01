V pričakovanju le blagega okrevanja

Nemški proizvajalci avtomobilov pričakujejo, da bodo letos težave z dobavami sestavnih delov le nekoliko manjše in da se bosta tako proizvodnja kot prodaja osebnih avtomobilov rahlo okrepili. A s poudarkom na rahlo, vse to naj bi bilo še vedno daleč od predrkrizne ravni iz leta 2019.

Po podatkih tamkajšnjega panožnega združenja VDA so v Nemčiji v lanskem letu proizvedli 3,5 milijona avtomobilov, kar je bilo sicer rahlo več kot v letu 2021, a seveda še vedno precej manj kot v predkriznih časih, ko je letna proizvodnja obdobju od 2017 do 2019 v povprečju znašala pet milijonov. Kot je znano, so industrijo v zadnjih treh letih stalno bolj ali manj omejevale težave z dobavo ključnih sestavnih delov, posebej polprevodnikov. Če se bo stanje v tem pogledu izboljšalo, VDA ocenjuje, da se lahko proizvodnja letos poveča za šest odstotkov na 3,7 milijona avtomobilov.

Podobno je s prodajo avtomobilov, ki je lani imela minimalno, 1,1-odstotno rast (2,65 milijona), do pozitivnih številk so prišli predvsem s pomočjo zadnjih mesecev lanskega leta, ko se je prodalo nadpovprečno veliko električnih avtomobilov in priključnih hibridov. To je bila po eni strani posledica dejstva, da se je nanje čakalo, po drugi pa tudi zaradi hitenja z nakupi, saj bodo letos doslej zajetne državne subvencije zanje manjše oziroma ukinjene (priključni hibridi).

VDA sicer ocenjuje, da bo letos nemški trg osebnih avtomobilov dosegel skromno rast dveh odstotkov (2,7 milijona vozil). Svetovni trg osebnih vozil naj bi letos zrasel za štiri odstotke na 74 milijonov, kar pa bo še vedno precej pod 81 milijoni, kot se jih je letno izdelalo pred pandemijo.

V VDA opozarjajo, da sta prihodnost in konkurenčnost avtomobilske industrije kot zastavonoši nemškega gospodarstva na globalnih trgih ogrožena, med drugim zaradi naraščajočih stroškov za energijo po napadu Rusije na Ukrajino. »Industrija je motor nemškega napredka in ta motor potrebuje energijo,« je agencija AFP prenesla besede predsednice VDA Hildegard Müller, ki je dodala, da je Nemčija v tem pogledu ena najbolj obremenjenih držav, ne le globalno, temveč tudi v Evropi, in da nima dolgoročne strategije dobave ekonomsko sprejemljive energije.