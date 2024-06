V Sloveniji je vse več delavcev iz Azije

V nadaljevanju preberite še:

Od konca januarja letos je mogoče postopke za zaposlitev filipinskih delavcev urejati tudi prek slovenskega veleposlaništva v Manili. V Sloveniji se je od konca januarja do marca zaposlilo 16 Filipincev, tako da jih je bilo skupaj 159. A vlog in povpraševanja po teh delavcih je bistveno več, zato je večji obseg zaposlitev iz te države pričakovati v začetku jeseni. Naši delodajalci pa zaposlujejo vse več kadra iz drugih azijskih držav – Indije, Bangladeša in Nepala.