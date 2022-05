Vabljeni na Nove izzive 2022

Spoštovani bralke in bralci,

na lanski konferenci Novi izzivi smo se, v maskah in z varno medsebojno razdaljo, strinjali, da je največji pospešek digitalizaciji storitev dal covid-19. Danes z zadovoljstvom ugotavljamo, da se razvoj z digitalizacijo na številnih področjih nadaljuje. Vendar, ali so se napovedi glede obsega in smeri novosti uresničile; pri čem da in kje ne?

Vabimo vas, da se nam tudi letos pridružite na konferenci Novi izzivi, ki bo 9. junija v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju. Osrednji tematiki konference bosta digitalizacija storitev na področjih brezgotovinskega plačevanja ter izkušnje in zadovoljstvo uporabnikov negotovinskega poslovanja. Slišali boste lahko tudi o novostih o digitalnem evru, o stanju glede evropske sheme plačil (EPI) ter seveda o stanju in prihodnosti plačilnih transakcij v Sloveniji, o konceptih in konkretnih naprednih rešitvah v finančni industriji – pa tudi zanimive ugotovitve raziskav zadovoljstva uporabnikov. Program je obširen in še se dogovarjamo o vključitvi aktualnih majskih novosti.

Pregledali bomo in se med drugim skupaj pogovorili o: • kakšne so in kakšne naj bi postale nove možnosti sklepanja poslov in kakšne pri plačevanju, • kako bodo tradicionalni in novi akterji tekmovali in sodelovali za naklonjenost kupcev pri brezgotovinskem plačevanju v trgovinah, lekarnah, restavracijah, na recepcijah, v prometu, pri nakupih po spletu izza računalnika oziroma s pametnega telefona ali tablice, • kako kaže s podporo storitvam mobilnosti in kaj naj pri svojih snovanjih pametnih mest upoštevajo občine • ter predvsem, kaj bomo v prihodnje od novosti v pogledu cen, varnosti in novih možnosti imeli uporabniki.

Konferenca ponuja edinstveno priložnost za obravnavo cross-over za vse deležnike v verigi digitalnih transakcij: banke, izvajalce plačilnih in zvestobnih transakcij, sistemske integratorje, ponudnike IKT-storitev, trgovce, gostince in druge sprejemalce plačil, vključno z javno upravo in občinskimi strokovnimi službami, pa tudi za zavarovalnice in druge deležnike v finančni industriji in storitvenih dejavnostih sploh.

Novim izzivom bodo s svojim sodelovanjem dali poudarek tudi predstavniki Banke Slovenije, posvetovalne skupine pri ECB, Združenja bank, FURS, zbornic in panožnih združenj.

Prisluhnili boste lahko zanimivim predstavitvam in pogovorom, predvsem pa tudi postavili vprašanja in dobili odgovore nanje – in ob prijazni postrežbi srečali znance in sklenili nova poznanstva. Presenečenje smo vam pripravili kar na začetku, zato vabljeni k pravočasnemu prihodu in registraciji.

Veselimo se ponovnega srečanja z vami 9. junija na Brdu pri Kranju in vas vabimo, da si vstopnice zagotovite že zdaj! Spletna stran konference.

Mag. Matija Vojsk, MBA,

vodja prireditvenega odbora

