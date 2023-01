Vaš novi dom vas čaka v kompleksu Schellenburg

Zavedamo se, da dom ni zgolj prostor; dom nam zagotavlja zatočišče, varnost in udobje.

Idilična lokacija

Edinstveni dialog med mestnim vrvežem in sproščujočo naravo je nekaj, kar odlikuje idilično lokacijo kompleksa Schellenburg. Kompleks Schellenburg je prav v srcu Ljubljane – popolno za vse, ki ljubijo urbano okolje s kančkom narave. Idilična lokacija namreč zagotavlja dostop do starega mestnega središča, hkrati pa tudi do parka Tivoli in sprehajalnih poti, ki vodijo do čudovitega Rožnika in še kam.

Edinstvena stanovanja

Stanovanja Schellenburg očarajo tako s premišljeno razporeditvijo kot z vrhunskim interjerjem in skrbno izbranimi materiali.

Posebnost Ville Schellenburg je njena jugozahodna fasada – tukaj se razprostirajo odprte, skoraj popolnoma zastekljene lože, ki podarjajo stanovanjem veliko naravne svetlobe, edinstven pogled na mesto pa v vaš dom prinese čarobno mestno vzdušje.

FOTO: Miran Kambič

Raznolika stanovanja v Palais Schellenburg ponujajo prostornost in omogočajo udobnost življenja po vaših merilih. Čudovita stanovanja je možno urediti glede na individualni način življenja – seveda s pridihom domačnosti.

Obema kontrastnima stavbama pa so skupna visoka pričakovanja, ki so izpolnjena v notranji ureditvi stanovanj. Odraz premišljenosti in umetniške dovršenosti opazimo v vsakem izmed 125 čudovitih stanovanj Schellenburg, ki bodo na novo opredeljevala kulturo bivanja v Ljubljani.

Vaš sanjski dom

Dom ni zgolj prostor, dom je mnogo več. Je topel prostor, kamor se vrnemo po sprehodu čez zasnežen park z ljubljeno osebo, prostor, kjer kuhamo okusno večerjo za prijatelje, in prostor, kjer ustvarjamo spomine za vse življenje. Kdo ve, morda vas nov sanjski dom čaka prav v kompleksu Schellenburg.

Naročnik oglasne vsebine je Tivoli d.o.o.