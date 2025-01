Višje plače za sobarice, ki posredno delajo za Savo Turizem

V nadaljevanju preberite:

Sedemdeset sobaric družbe Samsic storitve, ki delo čiščenja in pospravljanja hotelskih sob opravljajo za turistični kompleks Sava Turizem na Bledu in v Termah 3000 v Moravskih Toplicah, je z družbo podpisalo podjetniško kolektivno pogodbo (PKP). »To je prva podjetniška kolektivna pogodba med družbami, ki opravljajo storitve čiščenja in delo sobaric v turizmu, zato je to velika zmaga za vse zaposlene in izstopajoči primer dobre prakse,« poudarjajo v Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije (SGiT), ki zastopa omenjene sobarice.