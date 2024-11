Višje premije, manj škod in državno nadomestilo okrepili dobiček Triglava

Zavarovalniška skupina Triglav je v prvih devetih mesecih leta ustvarila 106,9 milijona evrov čistega dobička in potrdila letno oceno o načrtovanem poslovnem izidu. Skupina je sprejela tudi načrt za prihodnje leto, ko predvideva med 100 in 120 milijoni evrov čistega dobička. V nadgrajeni strategiji namerava poslovni izid do leta 2030 podvojiti.

Skupina Triglav je do letošnjega septembra dosegla 1,3 milijarde evrov obsega poslovanja, kar je štiri odstotke manj kot lani, ob upoštevanju ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pa se je povečal za osem odstotkov. Skladno s cilji se je delež zavarovalne premije skupine iz Slovenije znižal na 57,3 odstotka (lani 63,1 odstotka), medtem ko se je delež z regijskih trgov zunaj Slovenije povečal na 20,9 odstotka (lani 18,4 odstotka) ter delež iz mednarodnega zavarovanja in pozavarovanja na 21,8 odstotka (lani 18,5 odstotka).

Občutno manj obračunanih škod

Obračunane škode so znašale 480,7 milijona evrov, kar je 42 odstotkov manj kot lani. Ocenjena vrednost škod zaradi naravnih množičnih škodnih dogodkov je v prvih devetih mesecih leta znašala 42 milijonov evrov, kar pa sicer bistveno ne odstopa od obsega preteklih let, so sporočili iz zavarovalnice.

Največja slovenska zavarovalniška skupina je tako v prvih devetih mesecih ustvarila 124,7 milijona evrov poslovnega izida pred obdavčitvijo in 106,8 milijona evrov čistega dobička. »Letos dosegamo dobre rezultate v vseh poslovnih segmentih. Ob upoštevanju predvidenih razmer poslovanja do konca leta ponovno potrjujemo, da bomo presegli prvotne letne načrte in ustvarili letni poslovni izid pred obdavčitvijo med 130 in 150 milijoni evrov,« je povedal predsednik uprave Andrej Slapar. Zavarovalnica Triglav je na ta nivo zvišala letošnji načrt dobička po že zelo dobrem prvem polletju.

Letos dosegamo dobre rezultate v vseh poslovnih segmentih, pravi Andrej Slapar. FOTO: Jure Eržen/Delo

Skoraj dve tretjini devetmesečnega poslovnega izida pred obdavčitvijo so ustvarili v zavarovalnem delu poslovanja, in sicer 79,2 milijona evrov, medtem ko so na tem področju v istem obdobju lani imeli 35,6 milijona evrov izgube zaradi visokih škod, inflacije in zamrznitve premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Na dober izid na segmentu premoženjskih zavarovanj so vplivali povečan obseg poslovanja in pretekli dvigi premijskih stopenj, pri tem pa so na tem delu obračunali za 29 odstotkov manj škod kot v istem obdobju lani, je povedal član uprave Uroš Ivanc in omenil še ukrepe na področju zavarovalnih tveganj. Poslovni izid življenjskih zavarovanj se je povečal za šest odstotkov na 13,4 milijona evrov, segment zdravstvenih zavarovanj pa je po lanski izgubi ustvaril 12,8 milijona evrov dobička, na kar je vplivalo predvsem prejeto nadomestilo države zaradi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zavarovalnica je prejela 11 milijonov evrov nadomestila.

Na področju upravljanja premoženja, kjer je s Triglavom Skladi drugi največji upravljavec skladov v Sloveniji, je skupina v treh četrtletjih poslovni izid povečala za 18 odstotkov na osem milijonov evrov.

Poslovni izid načrtujejo podvojiti

Zavarovalnica Triglav v načrtu za prihodnje leto predvideva, da bo ob rednem poslovanju ustvarila poslovni izid pred obdavčitvijo med 130 in 150 milijoni evrov ter čisti poslovni izid med 100 in 120 milijoni evrov. Njena strateška ambicija pa je, da ga do leta 2030 podvoji na višino med 250 in 300 milijoni evrov.

Celotni obseg poslovanja bo v letu 2025 znašal predvidoma več kot 1,8 milijarde evrov, pri tem pa ima skupina ambicijo, da v letu 2030 obseg znaša med 2,5 in tremi milijardami evrov. Pri tem napovedujejo večjo rast na trgih zunaj Slovenije. Sredstva načrtujejo povečati nad deset milijard evrov.

»Ambicija skupine je, da v obdobju 2025 do 2030 skladno z dividendno politiko izplača delničarjem okoli 400 milijonov evrov dividend, pri tem pa ohranja svojo ciljno kapitalsko ustreznost in ustrezne pogoje za svojo rast in razvoj,« so še sporočili.