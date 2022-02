Vlada nima posluha za nižji davek na hrano

V nadaljevanju preberite:

V prihodnjih tednih in mesecih potrošniki lahko pričakujejo vse dražjo hrano in pijačo. Medtem ko so v nekaterih državah sprejeli nižjo davčno stopnjo za hrano, slovensko finančno ministrstvo temu ni naklonjeno, je povedala Mariča Lah, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije, v kateri predlagajo znižanje stopnje davka na dodano vrednost (DDV) na štiri odstotke za osnovne prehranske izdelke. Kakšne so izkušnje iz tujih držav? Kako se je cena hrane gibala v zadnjih letih in kakšne so napovedi za naprej?