​Naloge Arsa na ministrstvo za okolje



Vlada ustanavlja urad za okrevanje in odpornost. Nov organ v sestavi finančnega ministrstva bo delo začel najkasneje z začetkom avgusta.Urad bo opravljal naloge na področju vzpostavitve sistema izvajanja načrta za okrevanje in odpornost (NOO); usklajeval izvajanje NOO in preverjal mejnike in cilje; usklajeval NOO z evropsko komisijo in upravljal sredstva iz NOO.V urad za okrevanje in odpornost bo vlada premestila javne uslužbence iz organov državne uprave. Načrt za okrevanje in odpornost je temelj za evropsko sofinanciranje ukrepov, ki ga je vlada že poslala v potrditev v Bruselj. Ekonomist Mojmir Mrak je do slovenskega NOO izjemno kritičen. Vlada je ministrstvu za javno upravo naložila tudi, da pripravi predlog spremembe uredbe o organih v sestavi ministrstev zaradi prenosa delovnega področja Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso) na ministrstvo za okolje in prostor.