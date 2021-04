Razkrivamo ukrepe iz načrta za okrevanje

V nadaljevanju preberite:

Posodobitev železnic, digitalizacija javnega sektorja, sprememba sistema plač v javnem sektorju, investicije v turizem, prenova izobraževalnih programov, zakon o skrajšanem delovnem času, gradnja najemnih stanovanj, infekcijski kliniki v Ljubljani in Mariboru, preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. To so nekateri od ukrepov, ki jih namerava vlada financirati iz načrta za okrevanje in odpornost (NOO).



Vlada namerava za reforme in naložbe v NOO koristiti 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 666 milijonov evrov posojil. Minister za kohezijo Zvonko Černač je povedal, da bodo ukrepe sofinancirali tudi iz drugih mehanizmov. Iz vseh bo za Slovenijo do leta 2030 na voljo okoli 12 milijard evrov, od tega 8,6 milijarde evrov nepovratnih in 3,2 milijarde evrov posojil.