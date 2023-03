Vodenje Danfoss Trate aprila prevzema Saška Rihtaršič

Vodenje Danfoss Trate bo v začetku aprila prevzela Saška Rihtaršič, zdaj podpredsednica področja daljinska energetika v podjetju, ki bo na tem položaju nasledila dolgoletnega prvega moža Aleksandra Zalaznika. Rihtaršičeva, je ob tem dejala, da se obraz vodenja resda spreminja, a smernice in razvojno naravnana kultura Danfoss Trate ostajajo enake: »Tudi v prihodnje bo temeljila na inovativnosti, učinkovitosti in zavzetosti zaposlenih.«

Zalaznik je Danfoss Trato vodil 30 let, in kot so sporočili iz družbe, na način, ki je zagotavljal neprestano rast in razvoj ter vsako leto boljše poslovne rezultate, nadpovprečne tako v slovenskem kot v mednarodnem okolju. Število zaposlenih je z Danfossovo vizijo inženirjev prihodnosti v tem obdobju zraslo s 160 na 600 zaposlenih, promet se je povečal kar 30-krat: s 5 milijonov na skoraj 150 milijonov evrov v letu 2022; dodana vrednost na zaposlenega je presegla 100.000 evrov.

Šaška Rihtaršič Foto Janez Marolt

Tudi Saška Rihtaršič v Danfossu dela že 24 let. Inženirka strojništva se je podjetju pridružila leta 1999 kot koordinatorka oskrbovalne verige, na novo delovno mesto pa vstopa z mesta podpredsednice področja daljinska energetika. Skupaj z vodstveno ekipo se podpisuje pod razvojno strategijo in povečane investicije v razvoj digitalnih izdelkov, z namenom pohitritve zamenjave generacij in izboljšave dobavljivosti.

»V času, ko sta energetska učinkovitost in trajnostni pristop v ospredju kot še nikoli, v Danfoss Trati želimo biti vodilni. Gradimo na konkurenčni strategiji, utemeljeni na digitalizaciji in sistemskih rešitvah za ogrevanje in hlajenje stavb z minimalnim ogljičnim odtisom. Danfoss Trata ostaja prepoznavna v globalni korporaciji kot kompetenčni center na področju razvoja novih izdelkov, digitalizacije proizvodnje in razvoja poslovnih modelov,« je dejala Rihtaršičeva.