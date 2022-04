Vodstvo Gorenja: Napovedana stavka neutemeljena

Poslovodstvo družbe Hisense Europe meni, da je napovedana stavka sindikata Skei v velenjskem Gorenju povsem neutemeljena, morebitna stavka na podlagi navedenih stavkovnih zahtev pa bi bila tudi neplačana. »Kršitve kolektivne pogodbe, ki jih sindikat Skei očita podjetju in na podlagi katerih sklicuje stavko, se namreč nikoli niso zgodile,« so se odzvali v družbi, ki je v lasti kitajske multinacionalke Hisense.

Sindikat med drugim zahteva odpravo očitanih kršitev kolektivne pogodbe, 1500 evrov regresa in višjo stimulacijo za dodatne delovne dni. Moti jih, da se je brez dogovora na socialnem svetu znižala višina povprečnega koeficienta osebnega prispevka zaposlenega (KOP). Prav tako trdijo, da poslovodstvo Gorenja svetu delavcev v sprejetje ni dalo konkretnih meril za ugotavljanje delovne uspešnosti. Sindikat opozarja še na odrejanje nadurnega dela brez vročitve pisnih obvestil o uvedbi nadurnega dela in nepravilno obračunavanje ter izplačevanje nadur.

Kolektivna pogodba ostaja nespremenjena

»Podjetje nikoli ni kršilo in ne namerava kršiti kolektivne pogodbe Gorenja (KPG), ki kljub nestrinjanju sindikata s predlaganimi spremembami ostaja nespremenjena,« pravijo v Hisense Europe. Glede drugih zahtev, s katerimi sindikat utemeljuje stavkovno napoved, pa po njihovih navedbah sindikat sploh nikoli ni odprl ali vsaj poskusil vzpostaviti dialoga z delodajalcem.

»Takšno zlorabo instituta stavke zato najostreje obsojamo in poudarjamo, da je stavka skrajno sredstvo pritiska ob hudih kršitvah delavskih pravic, ko so izčrpane vse možnosti pogajanj, ne more pa biti nadomestilo za socialni dialog ali dialog nasploh, še manj pa sredstvo za promocijo sindikata, njegove dejavnosti ali posameznih članov v že tako politično razgretem predvolilnem obdobju. Delodajalec zato poziva sindikat k preklicu stavke in ga poziva, da se komunikacija nadaljuje po običajnih poteh, prek sej socialnega sveta in sveta delavcev,« so sporočili.

Nepregledno dodeljevanje dodatkov

V Hisensu dodajajo, da za dodeljevanje koeficienta osebnega prispevka (KOP), ki je bil zasnovan kot sistem nagrajevanja za nadpovprečne dosežke, že ves čas veljajo merila kakovosti, količine in gospodarnosti, ki jih delodajalec nikoli ni spreminjal: »Ker pa se je v praksi izkazalo, da nadrejeni dodeljujejo KOP na različne subjektivne in netransparentne načine, kar povzroča nezadovoljstvo tistih zaposlenih, ki zaradi tega nikoli niso prejemali KOP, s čimer je ta dejansko izgubil prvotni namen, smo ponudili priporočila za dodeljevanje KOP (na podlagi obstoječih meril) ter zagotavljanje sledljivosti tovrstnega nagrajevanja.« Stavkovna zahteva po uveljaviti fiksne vrednosti KOP (tri odstotke) je, pravijo v družbi, neutemeljena in ni v skladu s kolektivno pogodbo.

Dodajajo še, da pri odrejanju in obračunu nadur veljajo jasna pravila, ki se jih morajo vodje striktno držati, če nastajajo napake, pa je možna pritožba na oddelek za obračun plač ali pa obvestilo delodajalcu. Prav tako so neutemeljene vse druge stavkovne zahteve, ki jih v napovedi stavke navaja sindikat Skei, dodajajo v družbi.