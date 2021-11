Vsaj devetnajst bi jih vodilo Luko Koper

V nadaljevanju preberite:

V javnosti je že več tednov slišati, da bi krmilo koprskega pristanišča prevzel Boštjan Napast, ki ima veliko izkušenj iz Petrola (bil je član njegove uprave) in energetike (predsednik uprave Geoplina), nima pa jih s področja logistike. O Napastu so mediji še nedavno veliko ugibali, ali bo prej ali kasneje prevzel vodenje Petrola, zato ni jasno, koliko bo s svojo kandidaturo za predsednika uprave prepričal nadzornike. To je precej odvisno od tega, kdo vse se je še prijavil.