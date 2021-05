Vse se je začelo z boni pastelnih barv

V nadaljevanju preberite:



V Sloveniji smo pred tridesetimi leti skupaj z rojstvom samostojne države dobili svojo neodvisno centralno banko in kmalu zatem tudi svojo valuto, tolar, kot enega temeljnih atributov državnosti. Samostojna Banka Slovenije, denarna oblast, je bila ustanovljena 25. junija 1991, njen prvi guverner pa je tedaj postal France Arhar. Takoj je krepko poprijela za delo, saj je morala v zapletenih političnih in gospodarskih razmerah poskrbeti za denarno osamosvojitev in zagotoviti finančno stabilnost v novi državi, ki na začetku še ni bila mednarodno priznana, ob tem pa je imela zelo skromne devizne rezerve.

To ji je dobro uspelo, saj se je tedanja hiperinflacija hitro začela zmanjševati, ljudje pa so verjeli, da jih s samostojnostjo Slovenije in z lastno valuto čaka boljša prihodnost.



V članku izveste, kako tajna je bila operacija tiskanja denarnih bonov, kako je prišlo do odločitve, da je prva slovenska valuta poimenovana tolar in kakšne zanimivosti skriva ta teden odprti Muzej Banke Slovenije.