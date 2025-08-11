  • Delo d.o.o.
    Novice

    Vzajemna zavarovalnica bi lahko bila zanimiva tarča za prevzem

    Vzajemna zavarovalnica bi lahko bila zanimiva tarča za prevzem katere izmed večjih zavarovalnic.
    Skupščina Vzajemne bo predvidoma potekala v drugi polovici oktobra letos. Foto Bobo
    Skupščina Vzajemne bo predvidoma potekala v drugi polovici oktobra letos. Foto Bobo
    Janez Tomažič
    11. 8. 2025 | 05:00
    4:12
    Z Igorjem Štembergerjem, lastnikom borznoposredniške hiše Ilirika, smo se pogovarjali o prihajajoči kotaciji delnic Vzajemne na Ljubljanski borzi.

    Zavarovanec se je odločil za prevzem delnic. Kakšna je časovnica?

    Konec avgusta bo objavljeno letno poročilo Vzajemne zavarovalnice. V začetku oktobra bodo delničarji Vzajemne zavarovalnice prejeli delnice na svoje račune pri KDD. Celoten postopek dodelitve delnic delničarjem Vzajemne bo, skladno z zakonodajo, zaključen pred sklicem skupščine. Skupno število novih delničarjev oziroma upravičencev do delnic Vzajemne zavarovalnice znaša približno 540.000.

    Kdaj je pričakovati sklic skupščine in oblikovanje novega nadzornega sveta?

    Predvidoma bo skupščina potekala v drugi polovici oktobra letos. Na njej bo oblikovan tudi novi nadzorni svet družbe Vzajemna zavarovalnica.

    Kdaj bo Vzajemna začela kotirati na borzi?

    Vzajemna bo začela kotirati na borzi januarja 2026.

    Kdaj naj prevzamem delnice?

    Glede na trenutne okoliščine je moje mnenje in priporočilo, da s prenosom delnic Vzajemne iz KDD na trgovalne račune ne hitite. Hitenje ni potrebno, saj bodo delnice pri KDD shranjene brezplačno, za prenos pa imate na voljo dve leti od začetka trgovanja z delnicami.

    Vzajemna zavarovalnica je zanimiva tarča za prevzem, saj ima veliko upravičencev do svojih delnic, okoli 540.000.

    Igor Štemberger, Ilirika

    Po mojem mnenju dva razloga govorita v prid čakanju. Prvi razlog je morebitna prevzemna ponudba večje zavarovalnice, ki bi hotela prevzeti Vzajemno. Drugi razlog je, da bo z marcem prihodnje leto mogoče prenesti delnice Vzajemne zavarovalnice neposredno na individualni naložbeni račun (INR), kar bo bistveno zmanjšalo stroške za vse, ki še nimajo odprtih trgovalnih računov pri borznoposredniški hiši.

    Ali naj delnice takoj prodam na borzi?

    Delnice bo mogoče prodati šele po uvrstitvi na borzo januarja 2026. Kot rečeno, glede na sedanje okoliščine se mi ne zdi smiselno hiteti s prodajo.

    Je pričakovati prevzemno ponudbo?

    Vzajemna zavarovalnica bi lahko bila zanimiva tarča za prevzem katere izmed večjih zavarovalnic. Ključno sinergijo pri takšnem prevzemu predstavljajo njene storitve ter predvsem izjemno veliko število strank, ki jih ima Vzajemna zavarovalnica. Seveda gre zgolj za moje mnenje, saj je pri tako velikih prevzemih nemogoče z gotovostjo napovedati razvoj dogodkov. Kljub temu na morebiten interes za prevzem kaže precejšnje zanimanje za mesta v novem nadzornem svetu. To nakazuje na željo po večjem vplivu in nadzoru nad družbo.

    Imam sorodnike, ki bi želeli delnice prenesti name. Kakšen je postopek?

    Po spremembi zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice je prenos delnic možen le med določenimi družinskimi člani. Upravičenec in prejemnik morata biti v enem od razmerij, ki jih definira zakon: starš, zakonec ali partner v dalj časa trajajoči skupnosti, otrok ali posvojenec, vnuk, pravnuk, brat, sestra ali nečak. Obrazec za izjavo volje o prenosu je predpisan z zakonom in ga morata podpisati oba – dajalec in prejemnik. Izjava mora biti overjena (pri notarju ali upravni enoti) ali pa podpisana v poslovalnici Vzajemne, kjer preverijo identiteto obeh podpisnikov z osebnim dokumentom. Po prejemu izjave bo Vzajemna poskrbela, da bo pri KDD delnica vpisana v korist novega upravičenca.

    Gospodarstvo  |  Novice
    INR

    Ključna prednost individualnih naložbenih računov je davčna obravnava

    Odpreti jih bo mogoče pri borznoposredniški hiši, ki opravlja investicijske storitve in je vpisana v register ponudnikov.
    Janez Tomažič 21. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Strategija upravljanja

    Vlada bi državne hotelske družbe dala na borzo

    Za Savo Turizem, Istrabenz Turizem in MK Založbo strategija upravljanja predvideva prvo javno ponudbo delnic.
    Maja Grgič 23. 5. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finančne naložbe

    Začel se je vpis ljudskih obveznic

    To je podobno varen instrument kot depozit, a donosnejši.
    Nejc Gole 10. 3. 2025 | 13:42
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Bioplinov ne bo dovolj, sintetičnih pa

    Z novo direktivo bo leta 2027 ogljični odtis goriv precej pomembnejši, zato bodo zdaj dražji bioplini tudi stroškovno smiselni.
    Borut Tavčar 9. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Nove spodbude za nakup e-vozil

    Od septembra bodo na voljo nova nepovratna sredstva za nakup električnih vozil.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Strateški načrt za digitalizacijo energetike

    Evropska komisija je začela javno posvetovanje o uvajanju UI v energetskem sektorju.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Izvozniki 2025: Kaj potrebujejo slovenski izvozniki?

    Prehod v storitvene in hibridne modele postaja nujen odgovor na padanje konkurenčnosti slovenskega izvoza.
    8. 8. 2025 | 09:21
    Preberite več

    Šport  |  Tenis
    Tenis

    Po porazu v Wimbledonu se vrača Carlos Alcaraz

    Španski teniški igalec se na turnirju masters 1000 vrača po porazu proti Janniku Sinnerju v finalu odprtega prvenstva Velike Britanije.
    Matic Rupnik 11. 8. 2025 | 08:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Magnituda 6,1

    V nedeljskem potresu v Turčiji ena smrtna žrtev

    Potres so čutili v več mestih na zahodu države, vključno z 200 kilometrov oddaljenim Istanbulom.
    11. 8. 2025 | 08:01
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Kolesarstvo

    Pogačarjeva Komenda je postala svetovna kolesarska prestolnica

    Kolesarski šampion je v domači kraj privabil na tisoče navijačev in tudi ugledno kolesarsko elito.
    Matic Rupnik 11. 8. 2025 | 07:17
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Smrti poročevalcev iz Gaze

    Izraelska vojska ubila pet novinarjev Al Džazire, med njimi uglednega dopisnika

    Izrael je priznal namerni napad na novinarja Anasa al Šarifa, znanega po poročanju s prve bojne črte. Al Džazira: Gre za obupan poskus utišanja glasov.
    11. 8. 2025 | 06:51
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Trije kralji

    Velika reggae veselica na Pohorju

    Sedmi mednarodni dub reggae, Roots In The Woods, festival se lahko pohvali z najvišjo in najlepšo festivalsko lokacijo.
    Zdenko Matoz 11. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
