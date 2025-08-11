Vzajemna zavarovalnica bi lahko bila zanimiva tarča za prevzem

Z Igorjem Štembergerjem, lastnikom borznoposredniške hiše Ilirika, smo se pogovarjali o prihajajoči kotaciji delnic Vzajemne na Ljubljanski borzi.

Zavarovanec se je odločil za prevzem delnic. Kakšna je časovnica?

Konec avgusta bo objavljeno letno poročilo Vzajemne zavarovalnice. V začetku oktobra bodo delničarji Vzajemne zavarovalnice prejeli delnice na svoje račune pri KDD. Celoten postopek dodelitve delnic delničarjem Vzajemne bo, skladno z zakonodajo, zaključen pred sklicem skupščine. Skupno število novih delničarjev oziroma upravičencev do delnic Vzajemne zavarovalnice znaša približno 540.000.

Kdaj je pričakovati sklic skupščine in oblikovanje novega nadzornega sveta?

Predvidoma bo skupščina potekala v drugi polovici oktobra letos. Na njej bo oblikovan tudi novi nadzorni svet družbe Vzajemna zavarovalnica.

Kdaj bo Vzajemna začela kotirati na borzi?

Vzajemna bo začela kotirati na borzi januarja 2026.

Kdaj naj prevzamem delnice?

Glede na trenutne okoliščine je moje mnenje in priporočilo, da s prenosom delnic Vzajemne iz KDD na trgovalne račune ne hitite. Hitenje ni potrebno, saj bodo delnice pri KDD shranjene brezplačno, za prenos pa imate na voljo dve leti od začetka trgovanja z delnicami.

Vzajemna zavarovalnica je zanimiva tarča za prevzem, saj ima veliko upravičencev do svojih delnic, okoli 540.000. Igor Štemberger, Ilirika

Po mojem mnenju dva razloga govorita v prid čakanju. Prvi razlog je morebitna prevzemna ponudba večje zavarovalnice, ki bi hotela prevzeti Vzajemno. Drugi razlog je, da bo z marcem prihodnje leto mogoče prenesti delnice Vzajemne zavarovalnice neposredno na individualni naložbeni račun (INR), kar bo bistveno zmanjšalo stroške za vse, ki še nimajo odprtih trgovalnih računov pri borznoposredniški hiši.

Ali naj delnice takoj prodam na borzi?

Delnice bo mogoče prodati šele po uvrstitvi na borzo januarja 2026. Kot rečeno, glede na sedanje okoliščine se mi ne zdi smiselno hiteti s prodajo.

Je pričakovati prevzemno ponudbo?

Vzajemna zavarovalnica bi lahko bila zanimiva tarča za prevzem katere izmed večjih zavarovalnic. Ključno sinergijo pri takšnem prevzemu predstavljajo njene storitve ter predvsem izjemno veliko število strank, ki jih ima Vzajemna zavarovalnica. Seveda gre zgolj za moje mnenje, saj je pri tako velikih prevzemih nemogoče z gotovostjo napovedati razvoj dogodkov. Kljub temu na morebiten interes za prevzem kaže precejšnje zanimanje za mesta v novem nadzornem svetu. To nakazuje na željo po večjem vplivu in nadzoru nad družbo.

Imam sorodnike, ki bi želeli delnice prenesti name. Kakšen je postopek?

Po spremembi zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice je prenos delnic možen le med določenimi družinskimi člani. Upravičenec in prejemnik morata biti v enem od razmerij, ki jih definira zakon: starš, zakonec ali partner v dalj časa trajajoči skupnosti, otrok ali posvojenec, vnuk, pravnuk, brat, sestra ali nečak. Obrazec za izjavo volje o prenosu je predpisan z zakonom in ga morata podpisati oba – dajalec in prejemnik. Izjava mora biti overjena (pri notarju ali upravni enoti) ali pa podpisana v poslovalnici Vzajemne, kjer preverijo identiteto obeh podpisnikov z osebnim dokumentom. Po prejemu izjave bo Vzajemna poskrbela, da bo pri KDD delnica vpisana v korist novega upravičenca.